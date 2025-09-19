НАТО оцінює, чи навмисно російські дрони порушили повітряний простір Польщі, - CNN
Західні розвідувальні служби досі з’ясовують, чи було порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі минулого тижня навмисним кроком Москви.
Про це повідомляє CNN, пише Цензор.НЕТ.
За словами понад десятка співрозмовників CNN у спецслужбах США та інших західних країн, наразі немає надійних даних щодо падіння дронів у Польщі в ніч проти 10 вересня. Один американський високопосадовець оцінив імовірність навмисного вторгнення РФ у повітряний простір НАТО як "50 на 50".
Частина джерел вважає, що траєкторія польоту свідчила про втрату сигналу GPS, інші ж не виключають навмисності дій. Українські співрозмовники телеканалу зазначили, що під час глушіння російських дронів не спостерігали настільки масового відхилення в бік Польщі.
Водночас усі джерела CNN погоджуються, що інцидент є тривожним сигналом і може свідчити про зростання прагнення Кремля провокувати НАТО навіть із ризиком ескалації конфлікту.
Немає ніяких сумнівів
Ну прост так вийшло
от, у турків запитайте. турки не дадуть збрехати!
Ну так сталось... випадково
Або хай Трамп подарує другу владіміру карту.