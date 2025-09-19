УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
787 32

НАТО оцінює, чи навмисно російські дрони порушили повітряний простір Польщі, - CNN

польща

Західні розвідувальні служби досі з’ясовують, чи було порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі минулого тижня навмисним кроком Москви.

Про це повідомляє CNN, пише Цензор.НЕТ.

За словами понад десятка співрозмовників CNN у спецслужбах США та інших західних країн, наразі немає надійних даних щодо падіння дронів у Польщі в ніч проти 10 вересня. Один американський високопосадовець оцінив імовірність навмисного вторгнення РФ у повітряний простір НАТО як "50 на 50".

Частина джерел вважає, що траєкторія польоту свідчила про втрату сигналу GPS, інші ж не виключають навмисності дій. Українські співрозмовники телеканалу зазначили, що під час глушіння російських дронів не спостерігали настільки масового відхилення в бік Польщі.

Водночас усі джерела CNN погоджуються, що інцидент є тривожним сигналом і може свідчити про зростання прагнення Кремля провокувати НАТО навіть із ризиком ескалації конфлікту.

Автор: 

Топ коментарі
+8
НАТА мертва...
показати весь коментар
19.09.2025 17:55 Відповісти
+6
звісно випадково, три!!!!! три міга з кинджалами залетіли на п'ять миль.
от, у турків запитайте. турки не дадуть збрехати!
показати весь коментар
19.09.2025 18:00 Відповісти
+5
Та то вони випадково встромили прутня всраку жопу та в очко НАТО
Немає ніяких сумнівів
Ну прост так вийшло
показати весь коментар
19.09.2025 17:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
НАТА мертва...
показати весь коментар
19.09.2025 17:55 Відповісти
⚘⚘
показати весь коментар
19.09.2025 17:59 Відповісти
Альооо !!!вже винищувачи над країнами Балтики Хйло вигулює - вставай НАТО агромноєееее , вставай на смєртний бой!!!
показати весь коментар
19.09.2025 18:17 Відповісти
За рік засідань, щось ПОПЕРЕДНЬО, намітять!! А далі, роки і роки праці…
показати весь коментар
19.09.2025 19:08 Відповісти
Та то вони випадково встромили прутня всраку жопу та в очко НАТО
Немає ніяких сумнівів
Ну прост так вийшло
показати весь коментар
19.09.2025 17:56 Відповісти
показати весь коментар
19.09.2025 17:59 Відповісти
Ні , не навмисно. Правда , правда.
показати весь коментар
19.09.2025 17:57 Відповісти
Тепер путін може хоч штаб квартиру НАТО розбомбити зі словами "я випадково" і нічого йому за те не буде.
показати весь коментар
19.09.2025 17:58 Відповісти
звісно випадково, три!!!!! три міга з кинджалами залетіли на п'ять миль.
от, у турків запитайте. турки не дадуть збрехати!
показати весь коментар
19.09.2025 18:00 Відповісти
На цілих 12 хвилин, залетіли *********, а вийшло, що «ЗАЛЕТІЛА», уся ота НАТА, з Східним Вартовим! Ось так !! Це вам, не Єрдоган і Туреччина!
показати весь коментар
19.09.2025 19:11 Відповісти
яка різниця навмисно чи ні
показати весь коментар
19.09.2025 18:00 Відповісти
Чи не куколди?
показати весь коментар
19.09.2025 18:01 Відповісти
Тобто, якщо ненавмисно, то можна? Матір боба, який же сором.
показати весь коментар
19.09.2025 18:02 Відповісти
Сами себя уговаривают, что это случайно было..
показати весь коментар
19.09.2025 18:02 Відповісти
Яка різниця навмисно чи ненавмисно атака, є факт порушення повітряного простору суверенної держави і причому не вперше!
показати весь коментар
19.09.2025 18:03 Відповісти
Це оцією конторою з довбой@бами та імпотентами кацапня намагається прикривати свою агресію проти України. Яка сумна іронія.
показати весь коментар
19.09.2025 18:05 Відповісти
трампакса словам не довіряють! ))
показати весь коментар
19.09.2025 18:06 Відповісти
То були примари..в голлівуді зйомки.
показати весь коментар
19.09.2025 18:06 Відповісти
Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Ну так сталось... випадково
показати весь коментар
19.09.2025 18:10 Відповісти
Щойно три літаки залетіли на територію Естонії - вирішуйте й це, мабуть, теж «заблукали».
Або хай Трамп подарує другу владіміру карту.
показати весь коментар
19.09.2025 18:09 Відповісти
Та кажіть прямо : заблукали.
показати весь коментар
19.09.2025 18:15 Відповісти
Ахаха, де поставити ржущій смайл?)
показати весь коментар
19.09.2025 18:19 Відповісти
Ну, звісно ж ненавмисно - подумайте логічно, навіщо це росіянам. Вони ні на кого не збираються нападати.
показати весь коментар
19.09.2025 18:20 Відповісти
Що новина *******, що НАТО дебільнуте
показати весь коментар
19.09.2025 18:21 Відповісти
Це ви так кого, себе чи НАТО заспокоюєте ?
показати весь коментар
19.09.2025 18:37 Відповісти
На этом примере я делаю вывод В НАТО одни дураки сидят!
показати весь коментар
19.09.2025 18:38 Відповісти
Ооооооо-хо-хоооооо... Поки ви будете ізучати то кацапи ще сотню вже пришлють
показати весь коментар
19.09.2025 18:45 Відповісти
Поки всім так смішно із НАТО, головне не забувайте, що САМЕ у ЦЕ НАТО було прописаний політичний курс країни і саме вступ у це НАТО подавався як єдині гарантії безпеки.
показати весь коментар
19.09.2025 18:51 Відповісти
На жаль, Українці у це повірити.
показати весь коментар
19.09.2025 19:11 Відповісти
Якщо невпевнені, спитайте в *****. Той ніколи не бреше, рудий агент підтвердить
показати весь коментар
19.09.2025 18:52 Відповісти
Звичайно, не навмисно, а щоб показати, що НАТО є слабке як ніколи раніше
показати весь коментар
19.09.2025 19:05 Відповісти
 
 