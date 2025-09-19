В Украине хотят изменить подходы к оплате труда врачей и учителей на прифронтовых территориях

Кабинет Министров Украины на следующих неделях запустит второй этап поддержки прифронтовых территорий, предусматривающий изменения подхода к оплате труда работников социальной сферы, в частности для врачей и учителей.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает Укринформ.

"Мы действительно уделяем особое внимание прифронтовым территориям. Есть уже ряд мер, о которых сегодня говорил министр финансов, для стимулирования поддержки бизнеса в таких регионах, что касается и бронирования, льготных кредитов и грантов на производство, которые имеют особенности именно для прифронтовых территорий. Это был только первый этап поддержки прифронтовых регионов. Второй тоже будет у нас в следующие недели. Прежде всего он будет касаться изменения подхода к оплате труда работников социальной сферы. Ведь мы все понимаем риски, а также нагрузки и условия, в которых работают наши врачи, учителя", - сказала Свириденко.

Она отметила, что правительство будет инициировать ряд законов в этой области и призвала Верховную Раду к их поддержке.

Премьер-министр добавила, что правительство также планирует пересмотреть перечень прифронтовых территорий, "для того, чтобы территории, которые действительно находятся в зоне боевых действий или потенциальных боевых действий, все могли воспользоваться теми льготами и возможностями, которые правительство будет предлагать".

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины распределил 6,22 млрд грн субвенции на осуществление доплат педагогическим работникам учреждений общего среднего образования.

До того стало известно, что государство выплатит 200 тыс. грн молодым врачам, которые после интернатуры будут работать в сельской местности или на прифронтовых территориях.