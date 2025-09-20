Зеленский подписал указ о решении СНБО относительно оборонного бюджета на 2026 год

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно оборонного бюджета на 2026 год.

Соответствующий указ № 692/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно решению СНБО, Кабинету Министров поручено:

предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год";

предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;

принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;

принять в 2026 году меры по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного в период военного положения, с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";

продолжить в 2026 году осуществление мероприятий по привлечению дополнительных источников военно-технической помощи Украине;

обеспечить в 2026 году выполнение задачи по первоочередному финансированию деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям, предусмотренного подпунктом 11 пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", введенного в действие Указом Президента Украины от 27 июня 2025 года № 433/2025;

разработать и утвердить до 1 марта 2026 года Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2031 года;

обеспечить в 2026 году информирование Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

В то же время в утвержденном президентом решении СНБО есть ряд поручений правительства под грифом "для служебного пользования".

Читайте также: Зеленский заслушал доклад Свириденко: Поручил правительству максимально полно выполнять все социальные обязательства государства