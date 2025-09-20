РУС
Зеленский подписал указ о решении СНБО относительно оборонного бюджета на 2026 год

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно оборонного бюджета на 2026 год.

Соответствующий указ № 692/2025 обнародован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, согласно решению СНБО, Кабинету Министров поручено:

  • предусмотреть в проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" расходы на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины для сектора безопасности и обороны в объеме не менее объема расходов, предусмотренных Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год";
  • предусмотреть возможность корректировки в 2026 году объема расходов на национальную безопасность и оборону Украины с учетом военно-политической обстановки;
  • принять меры по обеспечению своевременного и в полном объеме финансирования в 2026 году для органов сектора безопасности и обороны на выплату денежного обеспечения военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
  • принять в 2026 году меры по обеспечению своевременной и в полном объеме выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели лиц, а также их смерти вследствие ранения (контузии, травмы или увечья), полученного в период военного положения, с учетом требований постановления Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 "Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения";
  • продолжить в 2026 году осуществление мероприятий по привлечению дополнительных источников военно-технической помощи Украине;
  • обеспечить в 2026 году выполнение задачи по первоочередному финансированию деятельности субъектов сектора безопасности и обороны Украины по приоритетным направлениям, предусмотренного подпунктом 11 пункта 1 решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июня 2025 года "О предложениях к Бюджетной декларации на 2026-2028 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины", введенного в действие Указом Президента Украины от 27 июня 2025 года № 433/2025;
  • разработать и утвердить до 1 марта 2026 года Государственную целевую оборонную программу развития вооружения и военной техники на период до 2031 года;
  • обеспечить в 2026 году информирование Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины ежемесячно до 15 числа о состоянии финансирования сектора безопасности и обороны Украины.

В то же время в утвержденном президентом решении СНБО есть ряд поручений правительства под грифом "для служебного пользования".

ЄРМАКОУМЄРІВСЬКЕ РНБО парєшало, вові сказали -підписав.
показать весь комментарий
20.09.2025 00:42 Ответить
- Повєліваю штоби всє!
- Буіт сдєлано таварісчь прізідєнт!
показать весь комментарий
20.09.2025 03:04 Ответить
Плюс ще одна хаза умєрову ?
показать весь комментарий
20.09.2025 04:38 Ответить
Сподіваюсь і родині-жебракам того самого умєрова там знайдуться грошенята, а то шкода їх-вирвалися до штатів, а грошенят нема..
показать весь комментарий
20.09.2025 08:05 Ответить
І, що там фламінго тисячами буде? Чи так і залишаться у зоопарку влади?
показать весь комментарий
20.09.2025 08:25 Ответить
Наверное сам сочинил.
показать весь комментарий
20.09.2025 09:14 Ответить
 
 