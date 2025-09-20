Зеленський підписав указ про рішення РНБО щодо оборонного бюджету на 2026 рік

Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо оборонного бюджету на 2026 рік.

Відповідний указ № 692/2025 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з рішенням РНБО, Кабінету Міністрів доручено:

передбачити у проєкті Закону України "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку і оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки і оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

ужити у 2026 році заходів щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого в період воєнного стану, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським і їх сім'ям під час дії воєнного стану";

продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;

забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами, передбаченого підпунктом 11 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 червня 2025 року "Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2026–2028 роки за статтями, пов'язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України", уведеного в дію Указом Президента України від 27 червня 2025 року № 433/2025;

розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року;

забезпечити у 2026 році інформування Апарату Ради національної безпеки і оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки і оборони України.

Водночас у затвердженому президентом рішенні РНБО є низка доручень уряду під грифом "для службового користування".

Читайте також: Зеленський заслухав доповідь Свириденко: Доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави