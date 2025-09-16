УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9716 відвідувачів онлайн
Новини Державний бюджет Бюджет-2026
336 17

Зеленський заслухав доповідь Свириденко: Доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Зеленський, Свириденко

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави уряду Юлії Свириденко щодо параметрів бюджету на 2026 рік.

Про це очільник держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей", - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що в планах наступного року збільшити зарплати вчителів та стипендії українським студентам.

Читайте також: Зеленський підписав закон про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів

"На це ресурс є. Загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень", - сказав глава держави.

Окремо йшлося про охорону здоров’я.

"Охорона здоров’я – також збільшуємо. І запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров’я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше, причому за державний кошт. Урядовці представлять всі деталі", - додав Зеленський.

Читайте також: Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік. Ключові показники

Автор: 

Зеленський Володимир (25483) Свириденко Юлія (496)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Вкрадуть все до останньої копійки...
показати весь коментар
16.09.2025 21:03 Відповісти
+2
Зрозуміло:
Збираються різати соціалку.
показати весь коментар
16.09.2025 21:00 Відповісти
+2
"Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. На це ресурс є."

Звідки гроші?

Хто дав?
показати весь коментар
16.09.2025 21:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вставив пістона?
показати весь коментар
16.09.2025 21:00 Відповісти
Зрозуміло:
Збираються різати соціалку.
показати весь коментар
16.09.2025 21:00 Відповісти
Міндіч, мабуть, деньог привіз від шурми для серійного забезпечення Захисників, отією ракетою фламінго!?!?
показати весь коментар
16.09.2025 21:24 Відповісти
"Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. На це ресурс є."

Звідки гроші?

Хто дав?
показати весь коментар
16.09.2025 21:02 Відповісти
Вибори, вибори
показати весь коментар
16.09.2025 21:03 Відповісти
Вкрадуть все до останньої копійки...
показати весь коментар
16.09.2025 21:03 Відповісти
а бабло звідки? невже гівняки та чернишовими з міндічами,..... повернуть? гідрант забув що держборг України вже перевищив ВВП?
показати весь коментар
16.09.2025 21:05 Відповісти
Багато в нас в країні проісходе
Благодаря ЗЕленському Володі!
показати весь коментар
16.09.2025 21:07 Відповісти
Заслухав? У нас парламентсько-президентська республіка...
показати весь коментар
16.09.2025 21:10 Відповісти
Не понял, а где при этом был Дерьмак?
показати весь коментар
16.09.2025 21:10 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 21:12 Відповісти
Захисникам підніміть зарплати. За 20 тис. не всі захотять вас, зелених гнид і крадіїв захищати.
показати весь коментар
16.09.2025 21:14 Відповісти
А нахіба, якщо є інваліди - бусифікатори
показати весь коментар
16.09.2025 21:21 Відповісти
Царь батюшка хорошій.І про телешмарофон не забув
показати весь коментар
16.09.2025 21:18 Відповісти
Побалакали...
Обговорили:
1. Який Зеленський незламний лідер **********.
2. Яка Свириденко перспективна на посаді прем'єр-міністр.
3. І найголовніше!
Який потужний менеджер і незамінний перемовник Андрій Борисович Єрмак!
показати весь коментар
16.09.2025 21:27 Відповісти
Нюхач- заслухач, заникайся краще хоч на пару днів, вже твоє брехливе хлібало бісить.
показати весь коментар
16.09.2025 21:27 Відповісти
 
 