Зеленський заслухав доповідь Свириденко: Доручив уряду максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання держави

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь глави уряду Юлії Свириденко щодо параметрів бюджету на 2026 рік.

Про це очільник держави повідомив у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Була доповідь прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Щодо нашої стійкості, нашого розвитку. Важливо, що в плюсі створення робочих місць в Україні. Дякую кожному бізнесу, кожному активному керівнику регіону та громади. Ми обговорили також нові програми підтримки, підтримки зайнятості в Україні та залучення фахівців. Була доповідь щодо параметрів бюджету на наступний рік. Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов’язання нашої держави та збільшувати підтримку людей", - розповів Зеленський.

Зеленський зазначив, що в планах наступного року збільшити зарплати вчителів та стипендії українським студентам.

"На це ресурс є. Загалом на освіту по року буде більше на 66 мільярдів гривень", - сказав глава держави.

Окремо йшлося про охорону здоров’я.

"Охорона здоров’я – також збільшуємо. І запустимо надзвичайно важливу програму чекапів – перевірки здоров’я, щоб люди могли знати, що потрібно, і щоб це відбувалось якомога раніше, причому за державний кошт. Урядовці представлять всі деталі", - додав Зеленський.

