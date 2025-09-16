Зеленский заслушал доклад Свириденко: поручил правительству максимально полно выполнять все социальные обязательства государства

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы правительства Юлии Свириденко по параметрам бюджета на 2026 год.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Относительно нашей устойчивости, нашего развития. Важно, что в плюсе создание рабочих мест в Украине. Спасибо каждому бизнесу, каждому активному руководителю региона и громады. Мы обсудили также новые программы поддержки, поддержки занятости в Украине и привлечения специалистов. Был доклад по параметрам бюджета на следующий год. Поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства нашего государства и увеличивать поддержку людей", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что в планах в следующем году увеличить зарплаты учителей и стипендии украинским студентам.

"На это ресурс есть. В целом на образование по году будет больше на 66 миллиардов гривен", - сказал глава государства.

Отдельно речь шла о здравоохранении.

"Здравоохранение - также увеличиваем. И запустим чрезвычайно важную программу чекапов - проверки здоровья, чтобы люди могли знать, что нужно, и чтобы это происходило как можно раньше, причем за государственный счет. Чиновники представят все детали", - добавил Зеленский.

