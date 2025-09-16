Зеленский заслушал доклад Свириденко: поручил правительству максимально полно выполнять все социальные обязательства государства
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы правительства Юлии Свириденко по параметрам бюджета на 2026 год.
Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Относительно нашей устойчивости, нашего развития. Важно, что в плюсе создание рабочих мест в Украине. Спасибо каждому бизнесу, каждому активному руководителю региона и громады. Мы обсудили также новые программы поддержки, поддержки занятости в Украине и привлечения специалистов. Был доклад по параметрам бюджета на следующий год. Поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства нашего государства и увеличивать поддержку людей", - рассказал Зеленский.
Зеленский отметил, что в планах в следующем году увеличить зарплаты учителей и стипендии украинским студентам.
"На это ресурс есть. В целом на образование по году будет больше на 66 миллиардов гривен", - сказал глава государства.
Отдельно речь шла о здравоохранении.
"Здравоохранение - также увеличиваем. И запустим чрезвычайно важную программу чекапов - проверки здоровья, чтобы люди могли знать, что нужно, и чтобы это происходило как можно раньше, причем за государственный счет. Чиновники представят все детали", - добавил Зеленский.
Збираються різати соціалку.
Звідки гроші?
Хто дав?
Благодаря ЗЕленському Володі!
Обговорили:
1. Який Зеленський незламний лідер **********.
2. Яка Свириденко перспективна на посаді прем'єр-міністр.
3. І найголовніше!
Який потужний менеджер і незамінний перемовник Андрій Борисович Єрмак!
Згідно якого законодавства Прем"єр доповідає Президенту ?
Обов'язки Президента України згідно Конституції включають:
Представлення держави на міжнародній арені,
забезпечення національної безпеки та оборони,
гарантування прав і свобод людини,
а також керівництво зовнішньою та безпековою політикою.
Президент також виступає гарантом суверенітету та територіальної цілісності України, видає укази, звертається до народу та Парламенту, а також є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
Так мало того, окрім цього, в кожному окупованому селищі будуьб ще створювати й військові адміністрації?
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.
Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.
Це не театр абсурду?