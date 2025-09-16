РУС
Зеленский заслушал доклад Свириденко: поручил правительству максимально полно выполнять все социальные обязательства государства

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы правительства Юлии Свириденко по параметрам бюджета на 2026 год.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Был доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Относительно нашей устойчивости, нашего развития. Важно, что в плюсе создание рабочих мест в Украине. Спасибо каждому бизнесу, каждому активному руководителю региона и громады. Мы обсудили также новые программы поддержки, поддержки занятости в Украине и привлечения специалистов. Был доклад по параметрам бюджета на следующий год. Поручил максимально полно выполнять все социальные обязательства нашего государства и увеличивать поддержку людей", - рассказал Зеленский.

Зеленский отметил, что в планах в следующем году увеличить зарплаты учителей и стипендии украинским студентам.

"На это ресурс есть. В целом на образование по году будет больше на 66 миллиардов гривен", - сказал глава государства.

Отдельно речь шла о здравоохранении.

"Здравоохранение - также увеличиваем. И запустим чрезвычайно важную программу чекапов - проверки здоровья, чтобы люди могли знать, что нужно, и чтобы это происходило как можно раньше, причем за государственный счет. Чиновники представят все детали", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (21938) Свириденко Юлия (229)
+12
Вкрадуть все до останньої копійки...
+9
Зрозуміло:
Збираються різати соціалку.
+8
а бабло звідки? невже гівняки та чернишовими з міндічами,..... повернуть? гідрант забув що держборг України вже перевищив ВВП?
Вставив пістона?
Зрозуміло:
Збираються різати соціалку.
Міндіч, мабуть, деньог привіз від шурми для серійного забезпечення Захисників, отією ракетою фламінго!?!?
"Доручив максимально повно виконувати всі соціальні зобов'язання нашої держави та збільшувати підтримку людей. На це ресурс є."

Звідки гроші?

Хто дав?
Вибори, вибори
Вкрадуть все до останньої копійки...
а бабло звідки? невже гівняки та чернишовими з міндічами,..... повернуть? гідрант забув що держборг України вже перевищив ВВП?
Багато в нас в країні проісходе
Благодаря ЗЕленському Володі!
Заслухав? У нас парламентсько-президентська республіка...
Не понял, а где при этом был Дерьмак?
Незабуваймо, про отой «ПРОШАРОК» з незрозумілих для України держсекретарів, які ПОТУЖНО гадять Українцям, підносячи для підпису міністрам, якісь підготовлені для них, дивні акти Уряду!!
Захисникам підніміть зарплати. За 20 тис. не всі захотять вас, зелених гнид і крадіїв захищати.
А нахіба, якщо є інваліди - бусифікатори
Царь батюшка хорошій.І про телешмарофон не забув
Побалакали...
Обговорили:
1. Який Зеленський незламний лідер **********.
2. Яка Свириденко перспективна на посаді прем'єр-міністр.
3. І найголовніше!
Який потужний менеджер і незамінний перемовник Андрій Борисович Єрмак!
Нюхач- заслухач, заникайся краще хоч на пару днів, вже твоє брехливе хлібало бісить.
"Була доповідь прем'єр-міністра України Юлії Свириденко."

Згідно якого законодавства Прем"єр доповідає Президенту ?
Обов'язки Президента України згідно Конституції включають:

Представлення держави на міжнародній арені,
забезпечення національної безпеки та оборони,
гарантування прав і свобод людини,
а також керівництво зовнішньою та безпековою політикою.
Президент також виступає гарантом суверенітету та територіальної цілісності України, видає укази, звертається до народу та Парламенту, а також є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України.
А про Конституцію і її гарантування вже забули? Цікаво, чи навмисно, бо всіх прав з неї нас позбавили?
На Конституцію ще в 2019 році положили і підтерлися нею. Ми вже живемо при класичному авторитаризмі, ще не тоталітаризм, а автократизм, визрі він і пахне, але пахне він нашою кров'ю.
Так і сказав: «Забийте на ЗСУ і далі деребаньте бюджет на Зєлємарафон та подачки.
До речі,а що це за доповідь премєрміністра президенту?Президент до кабміну яким боком?Чи не демонструє це повну узурпацію влади?
Кажу ж , хтось уявив себе людовиком 14.
Оця соціалка. Ще ось кому. Всі органи з окупованих територій, суди прокурори, чинуши, всі продовжують отримувати зарплатню, бути заброньованими і т.д. Це не абсурд? Он нещодавно писали, Марьїнський суд, при тому, що Марьїнка вже 3 роки окупована, навидавав сотні довідок фіктивним батькам-одинакам.
Так мало того, окрім цього, в кожному окупованому селищі будуьб ще створювати й військові адміністрації?
Згідно з указом, у регіоні з'явилися такі військові адміністрації:
Маріупольська міська;
Кальчицька сільська Маріупольського району;
Мангушська селищна Маріупольського району;
Микільська селищна Маріупольського району;
Старомлинівська сільська Волноваського району;
Хлібодарівська сільська Волноваського району.

Окремими розпорядженнями президент призначив:
Надію Сердюкову - начальницею Мирненської селищної військової адміністрації;
Артема Єфіменка - начальником Ольгинської селищної військової адміністрації;
Альону Лєвтєрову - начальницею Старомлинівської сільської військової адміністрації;
Олександра Куркчи - начальником Сартанської селищної військової адміністрації;
Наталію Воробйову - начальницею Мангушської селищної військової адміністрації (перед цим Воробйову звільнили з посади голови Маріупольської райдержадміністраці ї);
Володимира Матяша - начальником Кальчицької сільської військової адміністрації;
Михайла Бурнадзе - начальником Хлібодарівської сільської військової адміністрації;
Володимира Халабузара - начальником Микільської селищної військової адміністрації.

Це не театр абсурду?
А шо ж, тцкашники як ведуть до буса, то з обох боків підтримують.
Розповідали десь, виявляється, є якийсь резерв, з якого платяться всі виплати на окуповані території - і чинушам, і силовикам, і вчителям... А потім виявляється, що в нас майже півмільйона вчителів! А вони реально й не працюють, тільки отримують зарплатню з наших кишень. Хоча за Женевською конвенцією окуповані території утримує окупант! Скільки це все буде продовжуватись? Це якийсь абсурд!
