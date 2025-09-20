За сутки на фронте - 165 боестолкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

За минувшие сутки на разных направлениях фронта зафиксировано более 160 боестолкновений. Силы обороны Украины нанесли врагу ощутимые потери в живой силе и технике, ликвидировав более тысячи захватчиков и сотни единиц техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 6137 дронов-камикадзе и осуществили 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 95 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Григорьевка, Лукьяновское, Степногорск, Степное, Зализнычное Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Сиверском направлении, в районах Ямполя, Серебрянки, Сиверска, Выемки и Дроновки, противник девять раз атаковал позиции наших войск.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения, захватчик атаковал в районе Ступочек.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещиевки, Русина Яра, Иванополья, Степановки.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Проминь, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филия, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Сичневое, Новониколаевка и Ольговское.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении, враг дважды наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.

Фото: Генштаб ВСУ /Фейсбук

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления беспилотных летательных аппаратов, три артиллерийские средства, один командно-наблюдательный пункт противника.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1070 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 31 артиллерийскую систему, 365 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 124 единицы автомобильной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг на Покровском направлении пытается перерезать донецкую трассу, - 155-я ОМБр