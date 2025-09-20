Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 100 600 человек (+1070 за сутки), 11 192 танка, 32 927 артсистем, 23 280 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 100 600 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.09.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 100 600 (+1070) единиц,

танков - 11 192 (+1) единицы,

боевых бронированных машин - 23 280 (+2) единиц,

артиллерийских систем - 32 927 (+31) единиц,

РСЗО - 1492 (+0) единицы,

средств ПВО - 1218 (+0) единиц,

самолетов - 422 (+0) единицы,

вертолетов - 341 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 61 045 (+365) единиц,

крылатых ракет - 3718 (+0) единиц,

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 62 168 (+124) единиц,

специальной техники - 3968 (+0) единиц.

