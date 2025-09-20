Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 100 600 человек (+1070 за сутки), 11 192 танка, 32 927 артсистем, 23 280 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 100 600 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 100 600 (+1070) единиц,
- танков - 11 192 (+1) единицы,
- боевых бронированных машин - 23 280 (+2) единиц,
- артиллерийских систем - 32 927 (+31) единиц,
- РСЗО - 1492 (+0) единицы,
- средств ПВО - 1218 (+0) единиц,
- самолетов - 422 (+0) единицы,
- вертолетов - 341 (+0) единица,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 61 045 (+365) единиц,
- крылатых ракет - 3718 (+0) единиц,
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 62 168 (+124) единиц,
- специальной техники - 3968 (+0) единиц.
Питання: "І саме цього ви хотіли?"
Тільки на моїй пам'яті - Афган, дві чеченські, Грузія, Сирія (наше відтермінування), ну і "по дріб'язку" - Карабах, Осетія, Абхазія, Придністров'я, Лівія, Малі