Новости Ликвидация российских окукпантов
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 100 600 человек (+1070 за сутки), 11 192 танка, 32 927 артсистем, 23 280 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 100 600 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 20.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 100 600 (+1070) единиц,
  • танков - 11 192 (+1) единицы,
  • боевых бронированных машин - 23 280 (+2) единиц,
  • артиллерийских систем - 32 927 (+31) единиц,
  • РСЗО - 1492 (+0) единицы,
  • средств ПВО - 1218 (+0) единиц,
  • самолетов - 422 (+0) единицы,
  • вертолетов - 341 (+0) единица,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 61 045 (+365) единиц,
  • крылатых ракет - 3718 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 62 168 (+124) единиц,
  • специальной техники - 3968 (+0) единиц. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг 47 раз атаковал на Покровском направлении, обезврежено 195 оккупантов, - Генштаб

Викошуєм, потроху, кацапню... Керівник "Московської біржі" (прізвище, здається, Шевцов), "порадував" своїх "землячків" - заявив, що якщо навіть війна закінчиться наступного року, ніяких "мирних" бюджетів не буде... Росія втратила стільки військової техніки, що на протязі 5-8 років гроші будуть витрачаться на її відновлення (бо треба готуваться до "нової" війни).
Питання: "І саме цього ви хотіли?"
20.09.2025 07:49 Ответить
Саме цього на болотах і хочуть.
Тільки на моїй пам'яті - Афган, дві чеченські, Грузія, Сирія (наше відтермінування), ну і "по дріб'язку" - Карабах, Осетія, Абхазія, Придністров'я, Лівія, Малі
20.09.2025 08:48 Ответить
Пішла друга сотня тисяч другого мільйона

20.09.2025 08:27 Ответить
 
 