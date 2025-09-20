УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9059 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація російських окупантів
1 287 2

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 100 600 осіб (+1070 за добу), 11 192 танки, 32 927 артсистем, 23 280 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

знищення,ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 100 600 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу близько 1100600 (+1070) осіб
  • танків  – 11192 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23280 (+2) од
  • артилерійських систем – 32927 (+31) од
  • РСЗВ – 1492 (+0) од
  • засоби ППО – 1218 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365)
  • крилаті ракети – 3718 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 62168 (+124)
  • спеціальна техніка – 3968 (+0)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог 47 разів атакував на Покровському напрямку, знешкоджено 195 окупантів, - Генштаб

Втрати ворога

Автор: 

армія рф (18761) Генштаб ЗС (7279) ліквідація (4455) знищення (8265)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Викошуєм, потроху, кацапню... Керівник "Московської біржі" (прізвище, здається, Шевцов), "порадував" своїх "землячків" - заявив, що якщо навіть війна закінчиться наступного року, ніяких "мирних" бюджетів не буде... Росія втратила стільки військової техніки, що на протязі 5-8 років гроші будуть витрачаться на її відновлення (бо треба готуваться до "нової" війни).
Питання: "І саме цього ви хотіли?"
показати весь коментар
20.09.2025 07:49 Відповісти
Пішла друга сотня тисяч другого мільйона

показати весь коментар
20.09.2025 08:27 Відповісти
 
 