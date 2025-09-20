Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 100 600 осіб (+1070 за добу), 11 192 танки, 32 927 артсистем, 23 280 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 100 600 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 20.09.25 орієнтовно становлять:
- особового складу близько 1100600 (+1070) осіб
- танків – 11192 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23280 (+2) од
- артилерійських систем – 32927 (+31) од
- РСЗВ – 1492 (+0) од
- засоби ППО – 1218 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 61045 (+365)
- крилаті ракети – 3718 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62168 (+124)
- спеціальна техніка – 3968 (+0)
