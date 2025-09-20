Враг атаковал Хмельнитчину: один погибший и многочисленные разрушения

В ночь на 20 сентября российские захватчики атаковали Хмельницкую область, в результате вражеского удара погиб мужчина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Тюрин.

"С глубокой скорбью сообщаю, что в результате вражеской атаки в Дунаевецкой громаде во время ликвидации пожара одного из домов было обнаружено тело погибшего мужчины, 1979 года рождения. Мои искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Двое местных жителей также обратились за медицинской помощью, без госпитализации.

По предварительной информации. разрушены 2 дома, а также повреждены ориентировочно 20 жилых сооружений.

"Все соответствующие службы работают на месте происшествия. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - отметил Тюрин.

Смотрите: Массированная атака на Днепропетровщину: погиб человек, 26 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж