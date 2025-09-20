Ворог атакував Хмельниччину: один загиблий та численні руйнування

У ніч проти 20 вересня російські загарбники атакували Хмельницьку область, внаслідок ворожого удару загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Тюрін.

"З глибоким сумом повідомляю, що внаслідок ворожої атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків було виявлено тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

Двоє місцевих мешканців також звернулися за медичною допомогою, без госпіталізації.

За попередньою інформацією, зруйновано 2 будинки, а також пошкоджено, орієнтовно, 20 житлових споруд.

"Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється", - зазначив Тюрін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Одеську область: зруйновано складську будівлю та спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж