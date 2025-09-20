УКР
Росія атакувала Одеську область: зруйновано складську будівлю, спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж

Вночі 20 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області .

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.

Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

обстріл (30952) Одеська область (3489)
