Росія атакувала Одеську область: зруйновано складську будівлю, спалахнула пожежа. ФОТОрепортаж
Вночі 20 вересня російські загарбники завдали ракетного удару по Одеській області .
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою.
Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.
