Россия атаковала Одесскую область: разрушено складское здание, начался пожар. ФОТОрепортаж

Ночью 20 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

