Россия атаковала Одесскую область: разрушено складское здание, начался пожар. ФОТОрепортаж
Ночью 20 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.
Пожарные оперативно ликвидировали пожар.
