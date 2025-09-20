РУС
Россия атаковала Одесскую область: разрушено складское здание, начался пожар. ФОТОрепортаж

Ночью 20 сентября российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой.

Пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Россия атаковала Одесскую область
обстрел (29613) Одесская область (3825)
Труханов, тепер може і цю землю продати з подєльніками…
