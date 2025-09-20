Враг атакует Киевщину дронами: работает ПВО

Утром 20 сентября 2025 года войска РФ пытаются нанести удары ударными дронами по территории Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - отмечают в ОВА.

По данным Воздушных сил, сейчас вражеские БпЛА фиксируются в направлении Киева с северо-востока. Также БПЛА в Обуховском и Бориспольском районах Киевской области, курс юго-восточный. Кроме того, вражеский БПЛА - на Полтавщине (Лубенский р-н.), курс южный.

Больше об утренней атаке РФ на Киевщину не известно.