Ворог атакує Київщину дронами: працює ППО

Зранку 20 вересня 2025 року війська РФ намагаються завдати ударів ударними дронами по території Київської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - наголошують в ОВА.

За даними Повітряних сил, наразі ворожі БпЛА фіксуються у напрямку Києва з північного сходу. Також БпЛА в Обухівському та Бориспільському районах Київщини, курс південно-східний. Окрім того, ворожий БпЛА на Полтавщині (Лубенський р-н.), курс південний.

Більше про ранкову атаку РФ на Київщину не відомо.

