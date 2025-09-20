РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
895 1

Враг атакует Полтавщину: работает ПВО

Взрывы на Полтавщине

Сейчас войска РФ пытаются ударить по территории Полтавской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"На Полтавщине работает ПВО. До отбоя оставайтесь в укрытиях", - отметил он.

Тревога объявлена в Миргородском районе. Чем именно оккупанты пытаются ударить по территории области, пока не отмечается.

Также читайте: Враг атаковал Украину 619 средствами воздушного нападения. ПВО ликвидировала 583 цели противника, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Воздушные силы информировали, что вражеские БПЛА зафиксированы на северо-востоке Полтавщины, они двигались юго-западным курсом.

Мопеди вже атакують серед білого дня!

Дожилися...

