Ворог атакує Полтавщину: працює ППО
Наразі війська РФ намагаються вдарити по території Полтавської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", - зауважив він.
Тривога оголошена у Миргородському районі. Чим саме окупанти намагаються вдарити по території області, наразі не зазначається.
Повітряні сили інформували, що ворожі БпЛА зафіксовані на північному сході Полтавщини, вони рухалися південно-західним курсом.
