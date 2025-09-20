УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7134 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників на Полтавщину
1 076 2

Ворог атакує Полтавщину: працює ППО

Вибухи на Полтавщині

Наразі війська РФ намагаються вдарити по території Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", - зауважив він.

Тривога оголошена у Миргородському районі. Чим саме окупанти намагаються вдарити по території області, наразі не зазначається. 

Також читайте: У Києві лунають вибухи, місто під атакою БпЛА, - МВА

Повітряні сили інформували, що ворожі БпЛА зафіксовані на північному сході Полтавщини, вони рухалися південно-західним курсом.

Автор: 

ППО (3570) Полтавська область (1230) Миргородський район (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мопеди вже атакують серед білого дня!

Дожилися...

.
показати весь коментар
20.09.2025 15:43 Відповісти
Коли я читав "стогони", про відсутність житла, для біженців, на вільних територіях - завжди дивувався: на Чернігівщині, у багатьох селах, до половини покинутого житла, було, до війни... Думав - щось змінилося... Сьогодні півдня проїхався добрим шматком Чернігівського району... Та сама картина. Видно ж, по воротах, з хвірткою - якщо при вході, бур"ян, по груди, не скошений - значить, людей НЕМА!. Деякі будинки просто стоять. Деякі - потребують невеликого ремонту і заселення. А деякі - просто руйнуються... Я розумію - багато хто звик до міста, не всі можуть "жить з городу", не надіючись на міські заробітки... Але "стогнать" теж не варто... Житло є. Є земля, яка потребує обробітку. Вона відплатить - треба лише "прикласти руці"...
показати весь коментар
20.09.2025 17:17 Відповісти
 
 