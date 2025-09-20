Ворог атакує Полтавщину: працює ППО

Наразі війська РФ намагаються вдарити по території Полтавської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"На Полтавщині працює ППО. До відбою залишайтеся в укриттях", - зауважив він.

Тривога оголошена у Миргородському районі. Чим саме окупанти намагаються вдарити по території області, наразі не зазначається.

Повітряні сили інформували, що ворожі БпЛА зафіксовані на північному сході Полтавщини, вони рухалися південно-західним курсом.