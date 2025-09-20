В Яремче в окне поезда появилась электронная надпись "слава России": полиция проводит проверку

В городе Яремче в Ивано-Франковской области в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" появилась электронная таблица с надписью "слава России".

Об этом сообщили в Полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" размещена электронная таблица с надписью "слава России".

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование этой электронной таблицы.

Также читайте: Россияне сбросили с дрона в Чернигове листовки в виде 100 гривен с призывами наводить огонь на позиции ВСУ

Сообщается, что сейчас работники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.