В Яремче в окне поезда появилась электронная надпись "слава России": полиция проводит проверку

в окне поезда появилась электронная надпись "Слава России"

В городе Яремче в Ивано-Франковской области в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" появилась электронная таблица с надписью "слава России".

Об этом сообщили в Полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" размещена электронная таблица с надписью "слава России".

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование этой электронной таблицы.

Сообщается, что сейчас работники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.

+6
ось хто це зробив.

20.09.2025 19:20 Ответить
+6
20.09.2025 19:24 Ответить
+4
Ненавчені воювати мусора у кількості 15 штук будуть розслідувати тяжкий злочин
20.09.2025 19:34 Ответить
ось хто це зробив.

20.09.2025 19:20 Ответить
20.09.2025 19:24 Ответить
Хто ці транссексуали?
20.09.2025 19:29 Ответить
Метросексуали! Хіба не бачите, що в метро їдуть?))
20.09.2025 19:31 Ответить
20.09.2025 19:44 Ответить
1. 50% це зробив переселенець з бімбаса або луганди.Ця падаль не виліковна.
2. 50% на ці табло зайшли російські хакери. Планшет був приєднаний до інтернету. У програму для виведення зайшли підори. Треба поцікавитися в кого Укрзалізниця замовляла цю програму і планшети.
20.09.2025 19:35 Ответить
Та ясно шо хакнули, та як і наші хакали їх таблоїди. Купа відео з 22-го року. Стосовно переселенців, на щастя більша частина, то нормальні, адекватні люди. Але так, є значна частина виродків. В моєму селищі є будівля під проживання пересиленців, і вже не один раз туди приїхала поліція на звуки «любе» та за нас і спєцназ
20.09.2025 19:40 Ответить
Ненавчені воювати мусора у кількості 15 штук будуть розслідувати тяжкий злочин
20.09.2025 19:34 Ответить
Uwaga, uwaga! Na Lwowskim dworcu zatrzymano dwóch groźnych przestępców! Jeden miał w kieszeni Gillette do golenia, drugi gumkę do perdolenia.
20.09.2025 19:46 Ответить
Яремче, Микуличин, Буковель,... можна мобілізувати декілька батальйонів...
20.09.2025 19:40 Ответить
А отого, з наглядової ради, з поганялом «сєрлєщ», не запитували??
Можливо, він пінчуку саме про це звітував??
20.09.2025 19:46 Ответить
То навіщо про це писати? Щоб з дрібного кацапського ІПСО зробити велике?
20.09.2025 19:52 Ответить
 
 