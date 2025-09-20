В Яремче в окне поезда появилась электронная надпись "слава России": полиция проводит проверку
В городе Яремче в Ивано-Франковской области в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" появилась электронная таблица с надписью "слава России".
Об этом сообщили в Полиции Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 20 сентября около 7:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в городе Яремче в окне поезда сообщением "Киев - Рахов" размещена электронная таблица с надписью "слава России".
Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли планшетное устройство, с которого осуществляется программирование этой электронной таблицы.
Сообщается, что сейчас работники полиции внесли сведения в Единый учет и начали проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к правонарушению.
2. 50% на ці табло зайшли російські хакери. Планшет був приєднаний до інтернету. У програму для виведення зайшли підори. Треба поцікавитися в кого Укрзалізниця замовляла цю програму і планшети.
Можливо, він пінчуку саме про це звітував??