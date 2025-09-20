У Яремче у вікні поїзда з’явився електронний напис "слава Росії": поліція проводить перевірку
У місті Яремче в Івано-Франківській області у вікні поїзда сполученням "Київ – Рахів" з'явилася електронна таблиця із написом "слава Росії".
Про це повідомили в Поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда зі сполученням "Київ – Рахів" розміщена електронна таблиця із написом "слава Росії".
Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування цієї електронної таблиці.
Повідомляється, що наразі працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.
2. 50% на ці табло зайшли російські хакери. Планшет був приєднаний до інтернету. У програму для виведення зайшли підори. Треба поцікавитися в кого Укрзалізниця замовляла цю програму і планшети.
Можливо, він пінчуку саме про це звітував??
