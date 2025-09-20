УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7772 відвідувача онлайн
Новини Пропаганда РФ
3 468 13

У Яремче у вікні поїзда з’явився електронний напис "слава Росії": поліція проводить перевірку

у вікні поїзда з’явився електронний напис слава Росії

У місті Яремче в Івано-Франківській області у вікні поїзда сполученням "Київ – Рахів" з'явилася електронна таблиця із написом "слава Росії".

Про це повідомили в Поліції Івано-Франківської області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда зі сполученням "Київ – Рахів" розміщена електронна таблиця із написом "слава Росії".

Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування цієї електронної таблиці.

Також читайте: Росіяни скинули з дрона у Чернігові листівки у вигляді 100 гривень із закликами наводити вогонь на позиції ЗСУ

Повідомляється, що наразі працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.

Автор: 

потяг (2030) Яремче (10) Івано-Франківська область (988) Надвірнянський район (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
показати весь коментар
20.09.2025 19:24 Відповісти
+10
1. 50% це зробив переселенець з бімбаса або луганди.Ця падаль не виліковна.
2. 50% на ці табло зайшли російські хакери. Планшет був приєднаний до інтернету. У програму для виведення зайшли підори. Треба поцікавитися в кого Укрзалізниця замовляла цю програму і планшети.
показати весь коментар
20.09.2025 19:35 Відповісти
+8
ось хто це зробив.

показати весь коментар
20.09.2025 19:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось хто це зробив.

показати весь коментар
20.09.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 19:24 Відповісти
Хто ці транссексуали?
показати весь коментар
20.09.2025 19:29 Відповісти
Метросексуали! Хіба не бачите, що в метро їдуть?))
показати весь коментар
20.09.2025 19:31 Відповісти
показати весь коментар
20.09.2025 19:44 Відповісти
1. 50% це зробив переселенець з бімбаса або луганди.Ця падаль не виліковна.
2. 50% на ці табло зайшли російські хакери. Планшет був приєднаний до інтернету. У програму для виведення зайшли підори. Треба поцікавитися в кого Укрзалізниця замовляла цю програму і планшети.
показати весь коментар
20.09.2025 19:35 Відповісти
Та ясно шо хакнули, та як і наші хакали їх таблоїди. Купа відео з 22-го року. Стосовно переселенців, на щастя більша частина, то нормальні, адекватні люди. Але так, є значна частина виродків. В моєму селищі є будівля під проживання пересиленців, і вже не один раз туди приїхала поліція на звуки «любе» та за нас і спєцназ
показати весь коментар
20.09.2025 19:40 Відповісти
Ненавчені воювати мусора у кількості 15 штук будуть розслідувати тяжкий злочин
показати весь коментар
20.09.2025 19:34 Відповісти
Uwaga, uwaga! Na Lwowskim dworcu zatrzymano dwóch groźnych przestępców! Jeden miał w kieszeni Gillette do golenia, drugi gumkę do perdolenia.
показати весь коментар
20.09.2025 19:46 Відповісти
Яремче, Микуличин, Буковель,... можна мобілізувати декілька батальйонів...
показати весь коментар
20.09.2025 19:40 Відповісти
А отого, з наглядової ради, з поганялом «сєрлєщ», не запитували??
Можливо, він пінчуку саме про це звітував??
показати весь коментар
20.09.2025 19:46 Відповісти
То навіщо про це писати? Щоб з дрібного кацапського ІПСО зробити велике?
показати весь коментар
20.09.2025 19:52 Відповісти
На аналитическом сайте есть сетка с ячейками. Примерно 50 ячеек - нужно разместить 50 новостей. Хоть черта вставьте но ячейку нужно заполнить.
Фишка сайта - резать интервью на кусочки. Из одного интервью можно сделать 5 - 10 новостей.
показати весь коментар
20.09.2025 20:32 Відповісти
 
 