У Яремче у вікні поїзда з’явився електронний напис "слава Росії": поліція проводить перевірку

У місті Яремче в Івано-Франківській області у вікні поїзда сполученням "Київ – Рахів" з'явилася електронна таблиця із написом "слава Росії".

Про це повідомили в Поліції Івано-Франківської області.

Як зазначається, 20 вересня близько 7:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що в місті Яремче у вікні поїзда зі сполученням "Київ – Рахів" розміщена електронна таблиця із написом "слава Росії".

Слідчі провели огляд місця події, вилучили планшетний пристрій, з якого здійснюється програмування цієї електронної таблиці.

Повідомляється, що наразі працівники поліції внесли відомості до Єдиного обліку та розпочали перевірку, встановлюють обставини події та осіб, які можуть бути причетні до правопорушення.