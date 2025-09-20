Враг атаковал Чугуев: зафиксированы удары 5 БПЛА "Герань-2"
Сегодня, 20 сентября, российские войска нанесли удары беспилотниками по городу Чугуев в Харьковской области.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, около 18:20 в Чугуеве прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, зафиксированы удары 5 БпЛА типа "Герань-2".
На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Отмечается, что на месте работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются.
