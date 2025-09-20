РУС
Враг атаковал Чугуев: зафиксированы удары 5 БПЛА "Герань-2"

Атака на Чугуев

Сегодня, 20 сентября, российские войска нанесли удары беспилотниками по городу Чугуев в Харьковской области.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, около 18:20 в Чугуеве прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, зафиксированы удары 5 БпЛА типа "Герань-2".

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что на месте работают подразделения ГСЧС, последствия атаки уточняются.

