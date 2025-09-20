УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7772 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Харківщини
371 0

Ворог атакував Чугуїв: зафіксовано удари 5 БпЛА "Герань-2"

Атака на Чугуїв

Сьогодні, 20 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 18:20 у Чугуєві пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, зафіксовано удари 5 БпЛА типу "Герань-2".

На цей момент інформації про постраждалих не надходило.

Також дивіться: Ворожі дрони вдарили по Харківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються.

Автор: 

обстріл (30965) Харківська область (1630) Чугуївський район (222) Чугуїв (23)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 