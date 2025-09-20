Ворог атакував Чугуїв: зафіксовано удари 5 БпЛА "Герань-2"
Сьогодні, 20 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Так, близько 18:20 у Чугуєві пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, зафіксовано удари 5 БпЛА типу "Герань-2".
На цей момент інформації про постраждалих не надходило.
Зазначається, що на місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються.
