Ворог атакував Чугуїв: зафіксовано удари 5 БпЛА "Герань-2"

Сьогодні, 20 вересня, російські війська завдали ударів безпілотниками по місту Чугуїв у Харківській області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Так, близько 18:20 у Чугуєві пролунала серія вибухів. За попередньою інформацією, зафіксовано удари 5 БпЛА типу "Герань-2".



На цей момент інформації про постраждалих не надходило.

Також дивіться: Ворожі дрони вдарили по Харківщині: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Зазначається, що на місці працюють підрозділи ДСНС, наслідки атаки уточнюються.