Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: ранен мужчина

Атака на гражданский автомобиль в Сумской области

Российская армия не прекращает атаковать гражданских в приграничье Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня утром вражеский дрон попал в гражданское авто в селе Шалыгинской громады.

В результате атаки ранения получил 63-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно, его состояние не тяжелое.

Бо небо Сумщини і Чернігівщини прохідний двір.
21.09.2025 13:49
 
 