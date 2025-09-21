257 1
Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: ранен мужчина
Российская армия не прекращает атаковать гражданских в приграничье Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, сегодня утром вражеский дрон попал в гражданское авто в селе Шалыгинской громады.
В результате атаки ранения получил 63-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно, его состояние не тяжелое.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nika Vesela
показать весь комментарий21.09.2025 13:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль