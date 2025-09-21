Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль в Сумской области: ранен мужчина

Российская армия не прекращает атаковать гражданских в приграничье Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, сегодня утром вражеский дрон попал в гражданское авто в селе Шалыгинской громады.



В результате атаки ранения получил 63-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь. Предварительно, его состояние не тяжелое.

