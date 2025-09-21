Россияне атаковали 26 населенных пунктов Сумской области за сутки: ранен мужчина, повреждена гражданская инфраструктура
В течение суток российские войска наносили удары по населенным пунктам Сумской области, в результате чего есть пострадавший среди мирных жителей.
О ситуации с безопасностью в области по состоянию на утро 21 сентября рассказали в ОВА.
Так, в Сумской громаде в результате вражеских действий пострадал 62-летний мужчина.
Отмечается, что в течение суток оккупанты совершили 69 обстрелов по 26 населенным пунктам в 16 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.
Под ударами врага находились населенные пункты таких громад: Сумская, Хотинская, Юнаковская, Николаевская сельская, Краснопольская, Белопольская, Ворожбянская, Речковская, Миропольская, Лебединская, Середино-Будская, Шалыгинская, Эсманская, Глуховская, Путивльская, Великописаревская.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары БпЛА:
- до 40 ударов КАБ;
- до 10 ударов БпЛА.
Также враг совершил удары FPV-дронами, РСЗО, сбрасывание ВОГ с БпЛА по территории Сумщины.
В результате вражеских атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые здания;
- в Ворожбянской громаде повреждена дорожная инфраструктура и частное домовладение;
- в Великописаревской громаде поврежден частный дом;
- в Речковской громаде повреждены нежилые здания.
