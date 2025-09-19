РУС
Новости Обстрелы Сумщины
Армия РФ обстреляла более двух десятков населенных пунктов Сумской области, есть разрушения инфраструктуры

Удар по Сумам и Сумской области

Российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, поврежден объект инфраструктуры. За сутки зафиксирован 91 обстрел по 23 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, неуправляемые авиационные ракеты, сбрасывание  ВОГ с БпЛА:

  • 40 ударов КАБ;
  • более 10 ударов НАР;
  • более 10 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также враг совершил удары БПЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.

В Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

обстрел (29627) Сумская область (3678)
