Армия РФ обстреляла более двух десятков населенных пунктов Сумской области, есть разрушения инфраструктуры

Российские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, поврежден объект инфраструктуры. За сутки зафиксирован 91 обстрел по 23 населенным пунктам в 12 территориальных громадах области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, неуправляемые авиационные ракеты, сбрасывание ВОГ с БпЛА:

40 ударов КАБ;

более 10 ударов НАР;

более 10 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также враг совершил удары БПЛА и FPV-дронами по территории Сумщины.

В Сумской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

