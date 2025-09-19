441 0
Армія РФ обстріляла понад два десятки населених пунктів Сумщини, є руйнування інфраструктури
Російські війська обстріляли населені пункти Сумської області, пошкоджено об’єкт інфраструктури. За добу зафіксовано 91 обстріл по 23 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, некеровані авіаційні ракети, скидання ВОГ з БпЛА:
- 40 ударів КАБ;
- понад 10 ударів НАР;
- понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари БпЛА та FPV-дронами по території Сумщини.
У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
