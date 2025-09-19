УКР
Армія РФ обстріляла понад два десятки населених пунктів Сумщини, є руйнування інфраструктури

Удар по Сумах та Сумщині

Російські війська обстріляли населені пункти Сумської області, пошкоджено об’єкт інфраструктури. За добу зафіксовано 91 обстріл по 23 населених пунктах у 12 територіальних громадах області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, некеровані авіаційні ракети, скидання ВОГ з БпЛА:

  • 40 ударів КАБ;
  • понад 10 ударів НАР;
  • понад 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари БпЛА та FPV-дронами по території Сумщини.

У Сумській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

