Росіяни атакували 26 населених пунктів Сумщини за добу: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Сумської області, внаслідок чого є постраждалий серед мирних жителів.
Про безпекову ситуація в області станом на ранок 21 вересня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, у Сумській громаді внаслідок ворожих дій постраждав 62-річний чоловік.
Зазначається, що протягом доби окупанти здійснили 69 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Під ударами ворога перебували населені пункти таких громад: Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миколаївська сільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Річківська, Миропільська, Лебединська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Глухівська, Путивльська, Великописарівська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА:
- до 40 ударів КАБ;
- до 10 ударів БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.
Унаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
- у Ворожбянській громаді пошкоджено дорожню інфраструктуру та приватне домоволодіння;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приватний будинок;
- у Річківській громаді пошкоджено нежитлові будівлі.
