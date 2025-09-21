Росіяни атакували 26 населених пунктів Сумщини за добу: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Сумської області, внаслідок чого є постраждалий серед мирних жителів.

Про безпекову ситуація в області станом на ранок 21 вересня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Сумській громаді внаслідок ворожих дій постраждав 62-річний чоловік.



Зазначається, що протягом доби окупанти здійснили 69 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.



Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами ворога перебували населені пункти таких громад: Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миколаївська сільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Річківська, Миропільська, Лебединська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Глухівська, Путивльська, Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА:

до 40 ударів КАБ;

до 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.

Унаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;

у Ворожбянській громаді пошкоджено дорожню інфраструктуру та приватне домоволодіння;

у Великописарівській громаді пошкоджено приватний будинок;

у Річківській громаді пошкоджено нежитлові будівлі.

