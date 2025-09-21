УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7936 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
239 1

Росіяни атакували 26 населених пунктів Сумщини за добу: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Наслідки обстрілів Сумщини

Упродовж доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Сумської області, внаслідок чого є постраждалий серед мирних жителів.

Про безпекову ситуація в області станом на ранок 21 вересня розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Сумській громаді внаслідок ворожих дій постраждав 62-річний чоловік.

Зазначається, що протягом доби окупанти здійснили 69 обстрілів по 26 населених пунктах у 16 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Також читайте: Окупанти атакували дронами Ворожбянську громаду на Сумщині: сталася пожежа

Під ударами ворога перебували населені пункти таких громад: Сумська, Хотінська, Юнаківська, Миколаївська сільська, Краснопільська, Білопільська, Ворожбянська, Річківська, Миропільська, Лебединська, Середино-Будська, Шалигинська, Есманська, Глухівська, Путивльська, Великописарівська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари БпЛА:

  • до 40 ударів КАБ;
  • до 10 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, РСЗВ, скидання ВОГ з БпЛА по території Сумщини.

Також дивіться: Російський безпілотник влучив у Свято-Воскресенський кафедральний собор в центрі Сум. ФОТО

Унаслідок ворожих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові будівлі;
  • у Ворожбянській громаді пошкоджено дорожню інфраструктуру та приватне домоволодіння;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приватний будинок;
  • у Річківській громаді пошкоджено нежитлові будівлі.

Також читайте: Армія РФ обстріляла понад два десятки населених пунктів Сумщини, є руйнування інфраструктури

Автор: 

обстріл (30965) Сумська область (4237)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 