Окупанти атакували дронами Ворожбянську громаду на Сумщині: сталася пожежа

У суботу, 20 вересня, російські окупанти атакували безпілотниками Ворожбянську громаду Сумської області.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Ворожбянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті удару виникла пожежа. Згоріли господарські будівлі. Обійшлось без жертв та поранених", - сказано в повідомленні.

Також ворог завдав ударів FPV-дронами по дорожньому полотну. Постраждалих та пошкоджень немає.

