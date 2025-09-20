181 0
Окупанти атакували дронами Ворожбянську громаду на Сумщині: сталася пожежа
У суботу, 20 вересня, російські окупанти атакували безпілотниками Ворожбянську громаду Сумської області.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила Ворожбянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.
"У результаті удару виникла пожежа. Згоріли господарські будівлі. Обійшлось без жертв та поранених", - сказано в повідомленні.
Також ворог завдав ударів FPV-дронами по дорожньому полотну. Постраждалих та пошкоджень немає.
