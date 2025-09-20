УКР
Окупанти атакували дронами Ворожбянську громаду на Сумщині: сталася пожежа

РФ атакувала дронами Сумщину

У суботу, 20 вересня, російські окупанти атакували безпілотниками Ворожбянську громаду Сумської області. 

Про це в соцмережі фейсбук повідомила Ворожбянська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

"У результаті удару виникла пожежа. Згоріли господарські будівлі. Обійшлось без жертв та поранених", - сказано в повідомленні.

Також ворог завдав ударів FPV-дронами по дорожньому полотну. Постраждалих та пошкоджень немає. 

Сумська область (4237) атака (536) дрони (5638) Сумський район (410) Ворожба (8)
