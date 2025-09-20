161 0
Оккупанты атаковали дронами Ворожбянскую громаду на Сумщине: вспыхнул пожар
В субботу, 20 сентября, российские оккупанты атаковали беспилотниками Ворожбянскую громаду на Сумщине.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил Ворожбянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие удара возник пожар. Сгорели хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и раненых", - сказано в сообщении.
Также враг нанес удары FPV-дронами по дорожному полотну. Пострадавших и повреждений нет.
