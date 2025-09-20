Оккупанты атаковали дронами Ворожбянскую громаду на Сумщине: вспыхнул пожар

В субботу, 20 сентября, российские оккупанты атаковали беспилотниками Ворожбянскую громаду на Сумщине.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил Ворожбянский городской совет, информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие удара возник пожар. Сгорели хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и раненых", - сказано в сообщении.

Также враг нанес удары FPV-дронами по дорожному полотну. Пострадавших и повреждений нет.

