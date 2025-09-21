265 1
Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранено чоловіка
Російська армія не припиняє атакувати цивільних у прикордонні Сумської області.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, сьогодні вранці ворожий дрон влучив у цивільне авто в селі Шалигинської громади.
Унаслідок атаки поранення зазнав 63-річний водій. Його з травмами доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, його стан не важкий.
