Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранено чоловіка

Російська армія не припиняє атакувати цивільних у прикордонні Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні вранці ворожий дрон влучив у цивільне авто в селі Шалигинської громади.



Унаслідок атаки поранення зазнав 63-річний водій. Його з травмами доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, його стан не важкий.

