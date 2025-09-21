УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7270 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
265 1

Ворожий дрон атакував цивільне авто на Сумщині: поранено чоловіка

Атака на цивільне авто на Сумщині

Російська армія не припиняє атакувати цивільних у прикордонні Сумської області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, сьогодні вранці ворожий дрон влучив у цивільне авто в селі Шалигинської громади.

Унаслідок атаки поранення зазнав 63-річний водій. Його з травмами доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу. Попередньо, його стан не важкий.

Також читайте: Росіяни атакували 26 населених пунктів Сумщини за добу: поранено чоловіка, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Автор: 

обстріл (30965) Сумська область (4237) Шосткинський район (84) Шалигине (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бо небо Сумщини і Чернігівщини прохідний двір.
показати весь коментар
21.09.2025 13:49 Відповісти
 
 