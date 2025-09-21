Угроз с территории Беларуси не фиксируется, - ГПСУ
Пограничники пока не фиксируют никакой активности со стороны Беларуси на границе с Украиной.
Об этом в телеэфире сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По линии нашей границы с Беларусью ситуация не изменилась. Как это было и до учений "Запад-2025", и во время этих учений, и сейчас - активности по направлению нашей границы на территории Беларуси мы не фиксируем", - отметил он.
Демченко подчеркнул, что направление остается потенциально угрожающим, поскольку Беларусь продолжает поддерживать РФ. После завершения активной фазы совместных учений белорусские и российские подразделения вернулись на постоянные места дислокации. Спикер добавил, что численность личного состава и техники россиян была незначительной, и сейчас пограничники не фиксируют их перемещений.
"Беларусь продолжает держать небольшое количество подразделений на границе. Такая ситуация еще с 2022 года, когда Беларусь пытается показать, что якобы угроза идет с территории Украины", - пояснил Демченко.
Навіщо чекати поки вони вільно летять на столицю і далі на Захід?
Може час настав для застосування розпіарених перехоплювачів і інш.передових технологій для захисту неба Чернігівщини?
Чи знов неначасі?