Загроз із території Білорусі не фіксується, - ДПСУ

Прикордонники наразі не фіксують жодної активності з боку Білорусі на кордоні з Україною.

Про це у телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По лінії нашого кордону з Білоруссю ситуація не змінилася. Як це було і до навчань "Запад-2025", і під час цих навчань, і зараз - активності по напрямку нашого кордону на території Білорусі ми не фіксуємо", - зазначив він.

Демченко наголосив, що напрямок залишається потенційно загрозливим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ. Після завершення активної фази спільних навчань білоруські та російські підрозділи повернулися на постійні місця дислокації. Речник додав, що чисельність особового складу та техніки росіян була незначною, і зараз прикордонники не фіксують їх переміщень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони

"Білорусь продовжує тримати невелику кількість підрозділів на кордоні. Така ситуація ще з 2022 року, коли Білорусь намагається показати, що начебто загроза йде з території України", - пояснив Демченко.