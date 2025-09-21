УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7270 відвідувачів онлайн
Новини
185 2

Загроз із території Білорусі не фіксується, - ДПСУ

Військові навчання в Білорусі

Прикордонники наразі не фіксують жодної активності з боку Білорусі на кордоні з Україною.

Про це у телеефірі сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По лінії нашого кордону з Білоруссю ситуація не змінилася. Як це було і до навчань "Запад-2025", і під час цих навчань, і зараз - активності по напрямку нашого кордону на території Білорусі ми не фіксуємо", - зазначив він.

Демченко наголосив, що напрямок залишається потенційно загрозливим, оскільки Білорусь продовжує підтримувати РФ. Після завершення активної фази спільних навчань білоруські та російські підрозділи повернулися на постійні місця дислокації. Речник додав, що чисельність особового складу та техніки росіян була незначною, і зараз прикордонники не фіксують їх переміщень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони

"Білорусь продовжує тримати невелику кількість підрозділів на кордоні. Така ситуація ще з 2022 року, коли Білорусь намагається показати, що начебто загроза йде з території України", - пояснив Демченко.

Автор: 

армія рф (18766) Білорусь (8076) Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Демченко Андрій (381)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А можна захистити, Європу, Україну, столицю України, почати захищати з неба над Чернігівщиною від дронів, які летять потім на Київ?
Навіщо чекати поки вони вільно летять на столицю і далі на Захід?
Може час настав для застосування розпіарених перехоплювачів і інш.передових технологій для захисту неба Чернігівщини?
Чи знов неначасі?
показати весь коментар
21.09.2025 13:48 Відповісти
можна вірити, як зелі в 2022 ?
показати весь коментар
21.09.2025 14:08 Відповісти
 
 