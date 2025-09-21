РУС
Новости
Фон дер Ляйен о вероятности третьей мировой войны: Мы живем в очень опасное время

Фон дер Ляйен о вероятности третьей мировой войны

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что мир приближается к третьей мировой войне, но подчеркнула, что сейчас "очень опасное время".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в интервью СМИ.

Так, на вопрос, движется ли мир к третьей мировой войне, фон дер Ляйен ответила: "Нет, но мы живем в очень опасное время".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонительные возможности", - подчеркнула она.

Также читайте: Многие американцы и европейцы считают, что третья мировая война может начаться в течение 5-10 лет, - The Guardian

В то же время фон дер Ляйен добавила, что в условиях роста враждебности в мире "мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира".

война (1450) Урсула фон дер Ляйен (628)
+2
Ще ніколи в історії наростаюча ворожість не перемагалась миром. Спочатку засоби фізичного впливу для прочистки мозоку, а потім можна вже і на процвітанні зосередитись.
21.09.2025 17:07 Ответить
+2
не страшно, трамп зупинить.
21.09.2025 17:09 Ответить
+1
Розря́дка (фр. Détente) - історичний період у відносинах між західними країнами та радянським комуністичним блоком на чолі з СРСР. Хронологічно цей період належить до «холодної війни» і охоплює десятиріччя 1970-х років, а саме 1969 рік - початок переговорів між США та СРСР про обмеження стратегічних наступальних озброєнь;[1] і кінець 1979/1980 рік - збройна агресія СРСР проти суверенної держави Афганістан і як наслідок - бойкот та міжнародна політична ізоляція СРСР. Період «розрядки» характеризувався зменшенням військової та політичної напруженості й ослабленням протиборства між наддержавами - США та СРСР, між країнами капіталістичної та соціалістичної орієнтації (блоками НАТО та ОВД) і нормалізацією відносин між ними, переговорами та компромісами.
21.09.2025 17:10 Ответить
Ще ніколи в історії наростаюча ворожість не перемагалась миром. Спочатку засоби фізичного впливу для прочистки мозоку, а потім можна вже і на процвітанні зосередитись.
21.09.2025 17:07 Ответить
Розря́дка (фр. Détente) - історичний період у відносинах між західними країнами та радянським комуністичним блоком на чолі з СРСР. Хронологічно цей період належить до «холодної війни» і охоплює десятиріччя 1970-х років, а саме 1969 рік - початок переговорів між США та СРСР про обмеження стратегічних наступальних озброєнь;[1] і кінець 1979/1980 рік - збройна агресія СРСР проти суверенної держави Афганістан і як наслідок - бойкот та міжнародна політична ізоляція СРСР. Період «розрядки» характеризувався зменшенням військової та політичної напруженості й ослабленням протиборства між наддержавами - США та СРСР, між країнами капіталістичної та соціалістичної орієнтації (блоками НАТО та ОВД) і нормалізацією відносин між ними, переговорами та компромісами.
21.09.2025 17:10 Ответить
Ну от, спробували - не вийшло. Для історії 10 років - це ніщо. Все одно повернулись до воєнних погроз і "промацування меж". Але ж дуже ********** граблі.
21.09.2025 17:24 Ответить
З 1945 по як мінімум 2025 не було світових воєн. Це 80 років. Майже століття.
21.09.2025 17:51 Ответить
не страшно, трамп зупинить.
21.09.2025 17:09 Ответить
для такої війни треба дві сторони. Це буде не війна, а побиття іншої сторони, яка просто відмовляється захищатись.
21.09.2025 17:12 Ответить
Портніков каже шо і побиття не буде. Самі на колінах приповзуть заглядати в очі в пошуках миру.
21.09.2025 17:48 Ответить
"Наука політика (наука взаємовідносин між людьми) значно складніша ніж наука фізика.Тому все нове що придумує людство воно спочатку використовує у військових цілях".Подібно так відповів вже помираючий Ейнштейн на питання,чому людство спромоглось винайти атомну енергію але не спромоглося використати її на початку як мирну.Так що третя світова неминуча і навіть можливо що вона буде при теперішньому поколінні людей.Апокаліпсис або кінець світу описаний в багатьох книгах,в тому числі Бібліі,Торі,Корані...Мудреці,які писали ці твори бачили паскудну,підлу,агресивну натуру людства і передбачали цілком закономірний кінець...Дуже хочеться вірити що цього не буде,але тут як казали в Римі "без надіі сподіваюсь"...
21.09.2025 17:26 Ответить
Якщо лікар призначив пігулки,їх потрібно вживати.Восени спостерігаються загострення,будьте обережні
21.09.2025 17:36 Ответить
Третя світова неминуча...те саме можна сказати про кінець світу або апокаліпсис.
21.09.2025 17:37 Ответить
А зараз не третя світова війна? Де той трігер, після якого будемо вважати, що йде третя світова війна? Почекаємо поки не запалає вогонь по всій планеті? А гібридна війна - це так собі, гра в "зарніцу"?
Хоча розумію - Трампон же вже зупинив там десь в Камбоджі 777 війн. Залишилось майже нічого - }{уйла кремлівського, }{уй Чем Ина з Сі "замирити" і настане мир на Землі.
21.09.2025 17:44 Ответить
Зараз - не третя сітова. Кацапи і Україна - ще не весь світ і навіть не більша його частина (якшо не дивитись на території кацапстану).
21.09.2025 17:49 Ответить
 
 