Фон дер Ляйен о вероятности третьей мировой войны: Мы живем в очень опасное время

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что мир приближается к третьей мировой войне, но подчеркнула, что сейчас "очень опасное время".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в интервью СМИ.

Так, на вопрос, движется ли мир к третьей мировой войне, фон дер Ляйен ответила: "Нет, но мы живем в очень опасное время".

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонительные возможности", - подчеркнула она.

В то же время фон дер Ляйен добавила, что в условиях роста враждебности в мире "мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира".