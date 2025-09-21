Фон дер Ляйен о вероятности третьей мировой войны: Мы живем в очень опасное время
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не считает, что мир приближается к третьей мировой войне, но подчеркнула, что сейчас "очень опасное время".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в интервью СМИ.
Так, на вопрос, движется ли мир к третьей мировой войне, фон дер Ляйен ответила: "Нет, но мы живем в очень опасное время".
"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы сохранить мир и свободу в Европе. Именно это объясняет нашу решимость укреплять наши оборонительные возможности", - подчеркнула она.
В то же время фон дер Ляйен добавила, что в условиях роста враждебности в мире "мы должны принять все необходимые меры для обеспечения демократии, процветания и мира".
Хоча розумію - Трампон же вже зупинив там десь в Камбоджі 777 війн. Залишилось майже нічого - }{уйла кремлівського, }{уй Чем Ина з Сі "замирити" і настане мир на Землі.