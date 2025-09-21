УКР
Можливість третьої світової війни
887 21

Фон дер Ляєн про ймовірність третьої світової війни: Ми живемо в дуже небезпечний час

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не вважає, що світ наближається до третьої світової війни, але наголосила, що зараз "дуже небезпечний час".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ.

Так, на запитання, чи рухається світ до третьої світової війни, фон дер Ляєн відповіла: "Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час".

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості", – наголосила вона.

Водночас фон дер Ляєн додала, що в умовах зростання ворожості у світі "ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання і миру".

Топ коментарі
+3
не страшно, трамп зупинить.
показати весь коментар
21.09.2025 17:09 Відповісти
+3
для такої війни треба дві сторони. Це буде не війна, а побиття іншої сторони, яка просто відмовляється захищатись.
показати весь коментар
21.09.2025 17:12 Відповісти
+2
Ще ніколи в історії наростаюча ворожість не перемагалась миром. Спочатку засоби фізичного впливу для прочистки мозоку, а потім можна вже і на процвітанні зосередитись.
показати весь коментар
21.09.2025 17:07 Відповісти
Ще ніколи в історії наростаюча ворожість не перемагалась миром. Спочатку засоби фізичного впливу для прочистки мозоку, а потім можна вже і на процвітанні зосередитись.

21.09.2025 17:07 Відповісти
показати весь коментар
21.09.2025 17:07 Відповісти
Розря́дка (фр. Détente) - історичний період у відносинах між західними країнами та радянським комуністичним блоком на чолі з СРСР. Хронологічно цей період належить до «холодної війни» і охоплює десятиріччя 1970-х років, а саме 1969 рік - початок переговорів між США та СРСР про обмеження стратегічних наступальних озброєнь;[1] і кінець 1979/1980 рік - збройна агресія СРСР проти суверенної держави Афганістан і як наслідок - бойкот та міжнародна політична ізоляція СРСР. Період «розрядки» характеризувався зменшенням військової та політичної напруженості й ослабленням протиборства між наддержавами - США та СРСР, між країнами капіталістичної та соціалістичної орієнтації (блоками НАТО та ОВД) і нормалізацією відносин між ними, переговорами та компромісами.
показати весь коментар
21.09.2025 17:10 Відповісти
Ну от, спробували - не вийшло. Для історії 10 років - це ніщо. Все одно повернулись до воєнних погроз і "промацування меж". Але ж дуже ********** граблі.
показати весь коментар
21.09.2025 17:24 Відповісти
З 1945 по як мінімум 2025 не було світових воєн. Це 80 років. Майже століття.
показати весь коментар
21.09.2025 17:51 Відповісти
=================
****! Фройлян,ми вже з 2014-го року так живемо! Прозріла?
показати весь коментар
21.09.2025 18:02 Відповісти
Тому що у 80х вирішили проблему кардинально. Булі тоді державні діячі. Потім знову відкормили канібала.
І не 2025, а мінімум 2022. Бо друга світова рахується з нападу на Польщу в 1939, а не з 1941.
показати весь коментар
21.09.2025 18:28 Відповісти
Не важливо коли почалася війна, важливо коли закінчилася.
показати весь коментар
21.09.2025 18:46 Відповісти
Портніков каже шо і побиття не буде. Самі на колінах приповзуть заглядати в очі в пошуках миру.
показати весь коментар
21.09.2025 17:48 Відповісти
Ще одна говоряща голова, який корчить з себе нострадамуса.
показати весь коментар
21.09.2025 18:46 Відповісти
"Наука політика (наука взаємовідносин між людьми) значно складніша ніж наука фізика.Тому все нове що придумує людство воно спочатку використовує у військових цілях".Подібно так відповів вже помираючий Ейнштейн на питання,чому людство спромоглось винайти атомну енергію але не спромоглося використати її на початку як мирну.Так що третя світова неминуча і навіть можливо що вона буде при теперішньому поколінні людей.Апокаліпсис або кінець світу описаний в багатьох книгах,в тому числі Бібліі,Торі,Корані...Мудреці,які писали ці твори бачили паскудну,підлу,агресивну натуру людства і передбачали цілком закономірний кінець...Дуже хочеться вірити що цього не буде,але тут як казали в Римі "без надіі сподіваюсь"...
показати весь коментар
21.09.2025 17:26 Відповісти
Якщо лікар призначив пігулки,їх потрібно вживати.Восени спостерігаються загострення,будьте обережні
показати весь коментар
21.09.2025 17:36 Відповісти
Третя світова неминуча...те саме можна сказати про кінець світу або апокаліпсис.
показати весь коментар
21.09.2025 17:37 Відповісти
А зараз не третя світова війна? Де той трігер, після якого будемо вважати, що йде третя світова війна? Почекаємо поки не запалає вогонь по всій планеті? А гібридна війна - це так собі, гра в "зарніцу"?
Хоча розумію - Трампон же вже зупинив там десь в Камбоджі 777 війн. Залишилось майже нічого - }{уйла кремлівського, }{уй Чем Ина з Сі "замирити" і настане мир на Землі.
показати весь коментар
21.09.2025 17:44 Відповісти
Зараз - не третя сітова. Кацапи і Україна - ще не весь світ і навіть не більша його частина (якшо не дивитись на території кацапстану).
показати весь коментар
21.09.2025 17:49 Відповісти
Третья мировая это война с применением ЯО. Это минимум половина населения Земли погибнет. Разве этого хотят политики??
показати весь коментар
21.09.2025 18:03 Відповісти
А чому б нам усім не повоювати дружньою європейською сім"єю з диким звіром зі сходу ??? Чому тільки Україна мусить стримувати неонацистів/імперіалістів???
показати весь коментар
21.09.2025 18:12 Відповісти
Тому що дружня європейська сім'я - це пропагандистський міф, що існує лише у Вашій голові.
показати весь коментар
21.09.2025 18:47 Відповісти
Яка свіжа новина від поважної пані... Ми якось вже давно усвідомили небезпеку часу
показати весь коментар
21.09.2025 18:46 Відповісти
 
 