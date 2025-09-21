Фон дер Ляєн про ймовірність третьої світової війни: Ми живемо в дуже небезпечний час

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не вважає, що світ наближається до третьої світової війни, але наголосила, що зараз "дуже небезпечний час".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ.

Так, на запитання, чи рухається світ до третьої світової війни, фон дер Ляєн відповіла: "Ні, але ми живемо в дуже небезпечний час".

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб зберегти мир і свободу в Європі. Саме це пояснює нашу рішучість зміцнювати наші оборонні можливості", – наголосила вона.

Водночас фон дер Ляєн додала, що в умовах зростання ворожості у світі "ми повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення демократії, процвітання і миру".