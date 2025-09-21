РУС
Новости Атака беспилотников на Полтавщину
Полтавщину атаковали российские БПЛА, повреждено предприятие, - ОВА

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

Вечером 21 сентября Полтавщина находилась под атакой вражеских беспилотников.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Также произошло падение беспилотника на открытой территории в Миргородском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших", - отметил он.

Читайте: Рашисты атаковали Полтавщину: есть попадание в жилой дом. ФОТОрепортаж (обновлено)

беспилотник (4289) Полтавская область (1269) Миргородский район (12) Полтавский район (76) война в Украине (6206)
