Полтавщину атаковали российские БПЛА, повреждено предприятие, - ОВА
Вечером 21 сентября Полтавщина находилась под атакой вражеских беспилотников.
Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Также произошло падение беспилотника на открытой территории в Миргородском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших", - отметил он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль