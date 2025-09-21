Полтавщину атаковали российские БПЛА, повреждено предприятие, - ОВА

Вечером 21 сентября Полтавщина находилась под атакой вражеских беспилотников.

Об этом сообщил и.о. главы ОВА Владимир Когут, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано попадание по территории одного из предприятий в Полтавском районе, в результате чего возник пожар, который локализовали подразделения ГСЧС. Также произошло падение беспилотника на открытой территории в Миргородском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших", - отметил он.

Читайте: Рашисты атаковали Полтавщину: есть попадание в жилой дом. ФОТОрепортаж (обновлено)