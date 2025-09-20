Рашисты атаковали Полтавскую область: есть попадания по гражданской инфраструктуре. ФОТО

В субботу, 20 сентября, российские захватчики нанесли удар по Полтавщине. Есть попадания по объектам гражданской инфраструктуры в Миргородском и Полтавском районах.

Об этом сообщил в телеграм в.и.о председателя Полтавской ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

Фото: в.и.о. председателя Полтавской ОГА Владимир Когут

"Враг в очередной раз атаковал Полтавскую область. Есть попадания по гражданской инфраструктуре в Миргородском и Полтавском районах. Предварительно без пострадавших", - сказано в сообщении.

Сейчас все соответствующие службы уже работают над преодолением последствий атаки.

Читайте также: Враг атакует Полтавскую область: работает ПВО