Новини Фото Атака безпілотників на Полтавщину
Рашисти атакували Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі. ФОТО

У суботу, 20 вересня, російські загарбники завдали удару по Полтавській області. Є влучання по об’єктах цивільної інфраструктури у Миргородському та Полтавському районах.

Про це повідомив у телеграм в т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

атака на Полтавщину
Фото: т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут

"Ворог вкотре атакував Полтавщину. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Попередньо без постраждалих", - сказано в повідомленні.

Наразі всі відповідні служби вже працюють над подоланням наслідків атаки.

Читайте також: Ворог атакує Полтавщину: працює ППО

Автор: 

Миргород (61) Полтавська область (1230) Миргородський район (10) Полтавський район (77)
