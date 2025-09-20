Рашисти атакували Полтавщину: є влучання по цивільній інфраструктурі. ФОТО
У суботу, 20 вересня, російські загарбники завдали удару по Полтавській області. Є влучання по об’єктах цивільної інфраструктури у Миргородському та Полтавському районах.
Про це повідомив у телеграм в т.в.о. голови Полтавської ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог вкотре атакував Полтавщину. Є влучання по цивільній інфраструктурі у Миргородському та Полтавському районах. Попередньо без постраждалих", - сказано в повідомленні.
Наразі всі відповідні служби вже працюють над подоланням наслідків атаки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль