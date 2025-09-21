УКР
Атака безпілотників на Полтавщину
Полтавщину атакували російські БпЛА, пошкоджене підприємство, - ОВА

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

Ввечері 21 вересня Полтавщина перебувала під атакою ворожих безпілотників.

Про це повідомив т.в.о. глави ОВА Володмир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

