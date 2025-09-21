Полтавщину атакували російські БпЛА, пошкоджене підприємство, - ОВА

Ввечері 21 вересня Полтавщина перебувала під атакою ворожих безпілотників.

Про це повідомив т.в.о. глави ОВА Володмир Когут, передає Цензор.НЕТ.

"Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих", - зазначив він.

