Полтавщину атакували російські БпЛА, пошкоджене підприємство, - ОВА
Ввечері 21 вересня Полтавщина перебувала під атакою ворожих безпілотників.
Про це повідомив т.в.о. глави ОВА Володмир Когут, передає Цензор.НЕТ.
"Зафіксоване влучання по території одного з підприємств у Полтавському районі, внаслідок чого виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС. Також відбулося падіння безпілотника на відкритій території у Миргородському районі. В обох випадках обійшлося без постраждалих", - зазначив він.
