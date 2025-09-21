РУС
Новости Заседание Совбеза ООН
358 8

Совбез ООН 23 сентября на заседании высокого уровня обсудит войну РФ против Украины

СБ ООН соберется из-за войны РФ против Украины

Во вторник, 23 сентября, Совет безопасности ООН соберется для обсуждения войны РФ против Украины.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, с участием лидеров государств и глав МИД стран-членов Совбеза.

Начнется заседание после обеда.

Ожидается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. От ООН будет выступать генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

Обговорять, побулькають газировкою, та виразять занепокоєння. Нахрена цей цирк взагалі?
показать весь комментарий
21.09.2025 21:07 Ответить
Щось подібне, упродовж 30 років, в Радбезі ООН обговрювали і про окупований орками з московії Нагірний Карабах, були дуже глибоко затурбовані, ну і таке інше…. Аж поки Азербайджан з партнерами, не вирішив це питання!!
показать весь комментарий
21.09.2025 21:10 Ответить
А коли буде засідання найнайвисочайшего рівногорівня??
показать весь комментарий
21.09.2025 21:12 Ответить
Новина ні про що.
показать весь комментарий
21.09.2025 21:27 Ответить
ООН

показать весь комментарий
21.09.2025 21:50 Ответить
Весь прикол в том что нам нужно спешить. Времени совсем мало.
Через 9 дней Россия станет председателем совета безопасности ООН. Тогда обсуждать войну постоянного члена совбеза ООН будет гораздо труднее.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:21 Ответить
Це вже навіть смішно. У дуже цікавому світі ми живемо.
показать весь комментарий
21.09.2025 22:30 Ответить
І що ця ООНа вирішує ? Її давно треба розпустити .
показать весь комментарий
21.09.2025 22:30 Ответить
 
 