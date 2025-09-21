Совбез ООН 23 сентября на заседании высокого уровня обсудит войну РФ против Украины

Во вторник, 23 сентября, Совет безопасности ООН соберется для обсуждения войны РФ против Украины.

Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, с участием лидеров государств и глав МИД стран-членов Совбеза.

Начнется заседание после обеда.

Ожидается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. От ООН будет выступать генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

