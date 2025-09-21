Совбез ООН 23 сентября на заседании высокого уровня обсудит войну РФ против Украины
Во вторник, 23 сентября, Совет безопасности ООН соберется для обсуждения войны РФ против Украины.
Об этом сообщили в секретариате Совбеза ООН, передает "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.
Мероприятие состоится в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, с участием лидеров государств и глав МИД стран-членов Совбеза.
Начнется заседание после обеда.
Ожидается, что Украину будет представлять президент Владимир Зеленский. От ООН будет выступать генеральный секретарь Антониу Гутерриш.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Через 9 дней Россия станет председателем совета безопасности ООН. Тогда обсуждать войну постоянного члена совбеза ООН будет гораздо труднее.