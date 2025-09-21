УКР
Засідання Радбезу ООН
Радбез ООН 23 вересня на засіданні високого рівня обговорить війну РФ проти України

Радбез ООН збереться через війну РФ проти України

У вівторок, 23 вересня, Рада безпеки ООН збереться для обговорення війни РФ проти України. 

Про це повідомили в секретаріаті Радбезу ООН, передає "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Захід відбудеться в межах тижня високого рівня Генасамблеї, за участі лідерів держав та глав МЗС країн-членів Радбезу.

Розпочнеться засідання після обіду.

Очікується, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Від ООН виступатиме генеральний секретар Антоніу Гутерріш.

Читайте також: Україна хоче виступити на засіданні Радбезу ООН, яке скликає Естонія, - Сибіга

Радбез ООН (894) війна в Україні (6255)
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обговорять, побулькають газировкою, та виразять занепокоєння. Нахрена цей цирк взагалі?
21.09.2025 21:07 Відповісти
Щось подібне, упродовж 30 років, в Радбезі ООН обговрювали і про окупований орками з московії Нагірний Карабах, були дуже глибоко затурбовані, ну і таке інше…. Аж поки Азербайджан з партнерами, не вирішив це питання!!
21.09.2025 21:10 Відповісти
А коли буде засідання найнайвисочайшего рівногорівня??
21.09.2025 21:12 Відповісти
Новина ні про що.
21.09.2025 21:27 Відповісти
ООН

21.09.2025 21:50 Відповісти
 
 