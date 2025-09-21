Радбез ООН 23 вересня на засіданні високого рівня обговорить війну РФ проти України

У вівторок, 23 вересня, Рада безпеки ООН збереться для обговорення війни РФ проти України.

Про це повідомили в секретаріаті Радбезу ООН.

Захід відбудеться в межах тижня високого рівня Генасамблеї, за участі лідерів держав та глав МЗС країн-членів Радбезу.

Розпочнеться засідання після обіду.

Очікується, що Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Від ООН виступатиме генеральний секретар Антоніу Гутерріш.

