В оккупированном Крыму пожаловались на атаку дронов по санаторию "Форос": там могли быть "важные гости"

санаторий форос Крым

В оккупированном Россией Крыму вечером 21 сентября в результате удара беспилотников якобы повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос".

Об этом сообщают так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, телеграмм-канал "Крымский ветер" и "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Так называемый "глава Крыма" заявил, что в результате атаки БПЛА повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". По его словам, количество пострадавших якобы составляет около 15 человек, среди них есть погибшие.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных сообщил, что "на Южном берегу Крыма было шумно". По словам источника, "в санатории находились очень важные гости".

Проект "Крым Реалии" пишет, что между Форосом и Ялтой расположились четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание "Проект" проводило расследование и выяснило, что диктатор РФ Владимир Путин занял сразу две государственные дачи - шестую и восьмую.

Смотрите также: Поражен коммуникационный узел Черноморского флота РФ в Севастополе, - ВМС ВСУ. ФОТО

беспилотник (4289) Крым (26472) атака (538)
пан Мадяр став же й що головою протоколу рашки.

.
22.09.2025 00:31 Ответить
Цікаво - хто з москалів здох і хто поранений?
Важливі гості чи персонал і охорона?
22.09.2025 00:15 Ответить
Привід Горбачова 😬
22.09.2025 01:49 Ответить
Дуже хочеться , щоби всі гості , які приїхали в український
Крим , без нашого запрошення , поскоріше відправились
до пекла 😡
22.09.2025 00:17 Ответить
@ Недільний теплий вечір в Криму.

22.09.2025 00:18 Ответить
Бархатний сезон відкрито ! Велкам ту юкрейн суки (с)
22.09.2025 00:23 Ответить
22.09.2025 00:26 Ответить
Картинка з каналу Шарія.
22.09.2025 01:32 Ответить
От саме тих "важливих гостів" і треба
якбе до археологів і відправити.
пaм'ятаємо кацапняву ракетy по Раді?
і хоч там більшість зелених клованів,
але охоту розпочяли саме курносі-лапотні...
22.09.2025 01:05 Ответить
Кобзон дав концерт прямо в санаторії Форос.
22.09.2025 01:05 Ответить
> на території санаторію "Форос".
В санатории Форос бывал неоднократно до оккупации, там открытая территория была - Фороский парк, обычный совковый санаторий. А вот дальше - между Форосом и мысом Сарыч были госдачи: закрытые и охраняемые. В том числе дача Горбачева. Вряд ли особых гостей селили в обычном санатории, скорее на госдачах. Но это не санаторий Форос.
22.09.2025 01:06 Ответить
Раніше дахи будівель дачі Горбачова можна було побачити з траси. Після окупації Криму там кілометри 6 чи більше метрових парканів уздовж севастопольської траси. Моря вже не видно. Їдеш як в тонелі. З одної сторони паркан, з іншої яка підпірна стіна.
22.09.2025 01:15 Ответить
Що якщо кацапи теж почнуть полювати на "важливих гостей" по санаторіях і ресторанах? У них вся Україна як на долоні.
22.09.2025 01:28 Ответить
що кацапчик, гарно прилетіло?
22.09.2025 01:38 Ответить
А вони не починали???? Згадай Одесу хочаб.
22.09.2025 05:42 Ответить
Охматдита мало тебе?
22.09.2025 07:08 Ответить
Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на своє джерело повідомив, що удар по "Форосу з застосуванням «БПЛА, оснащених фугасними боєзарядами»" був завданий близько 19:30 за московським часом, при цьому "в санаторії перебували дуже важливі гості" - які саме, не уточнюється.
У пабліку санаторію в соцмережі "В контакті" було розміщено оголошення, що 21 вересня ресторан FOROS HALL закрито на спецобслуговування.
22.09.2025 01:59 Ответить
То прилітило на шосту дачу чи на вісьму? Сподіваюся, Ху?ло був вдома. Ну, в сенсі, на дачі.
22.09.2025 03:46 Ответить
Ще є військовий санаторій Партеніт - впевнений, там багато важливих військових цілей
22.09.2025 06:23 Ответить
потрібно перевірити чи в ********** ..лєбєдіноє озєро.. не крутять на всіх аналах
22.09.2025 06:58 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
22.09.2025 07:39 Ответить
В українському Криму можуть перебувати тільки українські гості. Якщо ми не запрошували, значить це були окупанти, а окупантів треба знищувати!
22.09.2025 09:18 Ответить
Могли бути, а могли і не бути. Але тепер точно немає. Ну, може по частям - одна нога тут, інша там.
22.09.2025 09:18 Ответить
Не зрозуміло, для чого вони про важливих гостей говорять. Важливі гості завжди під грифом Секретно.
22.09.2025 09:26 Ответить
Жаль ,Гоблина не позвали..тоже поздравили б салютом
22.09.2025 09:29 Ответить
 
 