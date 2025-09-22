В оккупированном Крыму пожаловались на атаку дронов по санаторию "Форос": там могли быть "важные гости"

В оккупированном Россией Крыму вечером 21 сентября в результате удара беспилотников якобы повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос".

Об этом сообщают так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, телеграмм-канал "Крымский ветер" и "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Так называемый "глава Крыма" заявил, что в результате атаки БПЛА повреждены несколько объектов на территории санатория "Форос". По его словам, количество пострадавших якобы составляет около 15 человек, среди них есть погибшие.

Также из-за падения обломков сбитого беспилотника произошло возгорание сухой травы в районе Ялты.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на местных сообщил, что "на Южном берегу Крыма было шумно". По словам источника, "в санатории находились очень важные гости".

Проект "Крым Реалии" пишет, что между Форосом и Ялтой расположились четыре государственные дачи. С советских времен сюда приезжает политическая элита. Российское издание "Проект" проводило расследование и выяснило, что диктатор РФ Владимир Путин занял сразу две государственные дачи - шестую и восьмую.

