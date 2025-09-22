В окупованому Криму поскаржились на атаку дронів по санаторію "Форос": там могли бути "важливі гості"

В окупованому Росією Криму ввечері 21 вересня внаслідок удару безпілотників начебто пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос".

Про це повідомляють так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, телеграм-канал "Кримський вітер" та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Так званий "глава Криму" заявив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено кілька об'єктів на території санаторію "Форос". За його словами, кількість постраждалих начебто становить близько 15 осіб, серед них є загиблі.

Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося загоряння сухої трави в районі Ялти.

Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на місцевих повідомив, що "на Південному березі Криму було гучно". За словами джерела, "в санаторії перебували дуже важливі гості".

Проєкт "Крим Реалії" пише, що між Форосом та Ялтою розташувалися чотири державні дачі. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. Російське видання "Проєкт" проводило розслідування і з’ясувало, що диктатор РФ Володимир Путін зайняв одразу дві державні дачі – шосту та восьму.

