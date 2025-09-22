УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3989 відвідувачів онлайн
Новини Вибухи в Криму
1 316 14

В окупованому Криму поскаржились на атаку дронів по санаторію "Форос": там могли бути "важливі гості"

санаторій форос Крим

В окупованому Росією Криму ввечері 21 вересня внаслідок удару безпілотників начебто пошкоджено кілька об’єктів на території санаторію "Форос".

Про це повідомляють так званий "глава Криму"  Сергій Аксьонов, телеграм-канал "Кримський вітер" та "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Так званий "глава Криму" заявив, що внаслідок атаки БпЛА пошкоджено кілька об'єктів на території санаторію "Форос". За його словами, кількість постраждалих начебто становить близько 15 осіб, серед них є загиблі.

Також через падіння уламків збитого безпілотника сталося загоряння сухої трави в районі Ялти.

Телеграм-канал "Кримський вітер" з посиланням на місцевих повідомив, що "на Південному березі Криму було гучно". За словами джерела, "в санаторії перебували дуже важливі гості".

Проєкт "Крим Реалії" пише, що між Форосом та Ялтою розташувалися чотири державні дачі. З радянських часів сюди приїжджає політична еліта. Російське видання "Проєкт" проводило розслідування і з’ясувало, що диктатор РФ Володимир Путін зайняв одразу дві державні дачі – шосту та восьму.

Дивіться також: Уражено комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Севастополі, - ВМС ЗСУ. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4910) Крим (14241) атака (537)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
поважним гостям поважний прийом від ЗСУ
показати весь коментар
22.09.2025 00:13 Відповісти
+6
Дуже хочеться , щоби всі гості , які приїхали в український
Крим , без нашого запрошення , поскоріше відправились
до пекла 😡
показати весь коментар
22.09.2025 00:17 Відповісти
+4
показати весь коментар
22.09.2025 00:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
поважним гостям поважний прийом від ЗСУ
показати весь коментар
22.09.2025 00:13 Відповісти
пан Мадяр став же й що головою протоколу рашки.

.
показати весь коментар
22.09.2025 00:31 Відповісти
Цікаво - хто з москалів здох і хто поранений?
Важливі гості чи персонал і охорона?
показати весь коментар
22.09.2025 00:15 Відповісти
Дуже хочеться , щоби всі гості , які приїхали в український
Крим , без нашого запрошення , поскоріше відправились
до пекла 😡
показати весь коментар
22.09.2025 00:17 Відповісти
@ Недільний теплий вечір в Криму.

показати весь коментар
22.09.2025 00:18 Відповісти
Бархатний сезон відкрито ! Велкам ту юкрейн суки (с)
показати весь коментар
22.09.2025 00:23 Відповісти
показати весь коментар
22.09.2025 00:26 Відповісти
Картинка з каналу Шарія.
показати весь коментар
22.09.2025 01:32 Відповісти
От саме тих "важливих гостів" і треба
якбе до археологів і відправити.
пaм'ятаємо кацапняву ракетy по Раді?
і хоч там більшість зелених клованів,
але охоту розпочяли саме курносі-лапотні...
показати весь коментар
22.09.2025 01:05 Відповісти
Кобзон дав концерт прямо в санаторії Форос.
показати весь коментар
22.09.2025 01:05 Відповісти
> на території санаторію "Форос".
В санатории Форос бывал неоднократно до оккупации, там открытая территория была - Фороский парк, обычный совковый санаторий. А вот дальше - между Форосом и мысом Сарыч были госдачи: закрытые и охраняемые. В том числе дача Горбачева. Вряд ли особых гостей селили в обычном санатории, скорее на госдачах. Но это не санаторий Форос.
показати весь коментар
22.09.2025 01:06 Відповісти
Раніше дахи будівель дачі Горбачова можна було побачити з траси. Після окупації Криму там кілометри 6 чи більше метрових парканів уздовж севастопольської траси. Моря вже не видно. Їдеш як в тонелі. З одної сторони паркан, з іншої яка підпірна стіна.
показати весь коментар
22.09.2025 01:15 Відповісти
Що якщо кацапи теж почнуть полювати на "важливих гостей" по санаторіях і ресторанах? У них вся Україна як на долоні.
показати весь коментар
22.09.2025 01:28 Відповісти
 
 