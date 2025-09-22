Враг нанес удары по 39 населенным пунктам Херсонской области: повреждены многоэтажки, дома, ранены 2 человека

За прошедшие сутки российские войска атаковали Херсон и населенные пункты области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Ингулец, Суханово, Широкая Балка, Софиевка, Берислав, Белозерка, Золотая Балка, Томарино, Дудчаны, Садовое, Станислав, Александровка, Надиевка, Меловое, Понятовка, Никольское, Чайкино, Приднепровское, Антоновка, Кизомыс, Опытное, Береговое, Благовещенское, Новорайск, Монастырское, Нововоронцовка, Бургунка, Велетенское, Веселое, Зеленовка, Казацкое, Костырка, Львовское, Михайловка, Новокаиры, Отрадокаменка, Ольговка, Саблуковка и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 19 частных домов. Также оккупанты изуродовали хозяйственные постройки, частные гараж и автомобили. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

