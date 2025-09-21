Оккупанты ранили двух человек в Херсонской области

Фото: Нацполіція

Российские военные атаковали Суханово и Белозерку в Херсонской области, в результате чего ранены мирные жители.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Так, военные РФ атаковали с БПЛА жителя села Суханово Бериславского района.

В результате сбрасывания взрывчатки с дрона 54-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 69-летний житель Херсонщины погиб от сброшенной взрывчатки с российского беспилотника

Кроме того, в больницу обратился житель Белозерки, который пострадал во время ночного российского обстрела.

В результате попадания вражеского снаряда во двор 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Читайте: Российские военные расстреляли трех гражданских на ВОТ Херсонщины, - Центр нацсопротивления