Оккупанты ранили двух человек в Херсонской области
Российские военные атаковали Суханово и Белозерку в Херсонской области, в результате чего ранены мирные жители.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Так, военные РФ атаковали с БПЛА жителя села Суханово Бериславского района.
В результате сбрасывания взрывчатки с дрона 54-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.
Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.
Кроме того, в больницу обратился житель Белозерки, который пострадал во время ночного российского обстрела.
В результате попадания вражеского снаряда во двор 70-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию.
Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. Дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.
