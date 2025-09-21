Окупанти поранили двох людей на Херсонщині
Російські військові атакували Суханове та Білозерку в Херсонській області, унаслідок чого поранені мирні жителі.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Так, військові РФ атакували з БпЛА жителя села Суханове Бериславського району.
Унаслідок скидання вибухівки з дрона 54-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення голови.
Потерпілого доправили до лікарні для надання меддопомоги.
Крім того, до лікарні звернувся житель Білозерки, який постраждав під час нічного російського обстрілу.
Внаслідок влучання ворожого снаряду у подвірʼя 70-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію.
Медики надали потерпілому необхідну допомогу. Подальше лікування він проходитиме амбулаторно.
