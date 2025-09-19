УКР
Новини обстріли Херсонщини
69-річний житель Херсонщини загинув від скинутої вибухівки з російського безпілотника

Дронова атака РФ забрала життя чоловіка на Херсонщині

Стало відомо про загибель ще одного жителя Берислава Херсонської області внаслідок атаки російського дрона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

13 вересня ворог скинув вибухівку з безпілотника на 69-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.

Читайте також: Росіяни скинули вибухівку на подвір’я будинку в Білозерці на Херсонщині: поранено жінку

Автор: 

армія рф (18761) Берислав (212) Прокудін Олександр (185) Херсонська область (6222) Бериславський район (128)
