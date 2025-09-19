69-річний житель Херсонщини загинув від скинутої вибухівки з російського безпілотника

Стало відомо про загибель ще одного жителя Берислава Херсонської області внаслідок атаки російського дрона.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

13 вересня ворог скинув вибухівку з безпілотника на 69-річного чоловіка. Він дістав поранення, несумісні з життям.

