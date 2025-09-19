УКР
Росіяни скинули вибухівку на подвір’я будинку в Білозерці на Херсонщині: поранено жінку

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на "швидку"

19 вересня російські війська здійснили атаку на цивільну мешканку Білозерки Херсонського району.

Про це повідомила обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За даними влади, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я приватного будинку, де перебувала 59-річна жінка. Вона отримала струс головного мозку, контузію, уламкове поранення руки, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалу госпіталізували.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через російський обстріл Херсонщини поранено 3 людей, а також пошкодежені 5 будинків

вибухівка (491) Херсонська область (6222) Херсонський район (603) Білозерка (79)
