Росіяни скинули вибухівку на подвір’я будинку в Білозерці на Херсонщині: поранено жінку
19 вересня російські війська здійснили атаку на цивільну мешканку Білозерки Херсонського району.
Про це повідомила обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За даними влади, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я приватного будинку, де перебувала 59-річна жінка. Вона отримала струс головного мозку, контузію, уламкове поранення руки, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалу госпіталізували.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль