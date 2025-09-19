Росіяни скинули вибухівку на подвір’я будинку в Білозерці на Херсонщині: поранено жінку

19 вересня російські війська здійснили атаку на цивільну мешканку Білозерки Херсонського району.

Про це повідомила обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За даними влади, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на подвір’я приватного будинку, де перебувала 59-річна жінка. Вона отримала струс головного мозку, контузію, уламкове поранення руки, а також вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалу госпіталізували.

