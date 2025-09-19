Россияне сбросили взрывчатку во двор дома в Белозерке на Херсонщине: ранена женщина
19 сентября российские войска совершили атаку на гражданскую жительницу Белозерки Херсонского района.
Об этом сообщила областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По данным властей, оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника во двор частного дома, где находилась 59-летняя женщина. Она получила сотрясение головного мозга, контузию, осколочное ранение руки, а также взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшую госпитализировали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль