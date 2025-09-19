В результате российского обстрела Херсонской области ранены 3 человека, а также повреждены 5 домов

За прошедшие сутки российские войска атаковали Херсон и населенные пункты области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Гавриловка, Надиевка, Львовское, Николаевка, Бургунка, Кизомыс, Приднепровское, Садовое, Велетенское, Антоновка, Томина Балка, Новодмитровка, Опытное, Разлив, Зоровка, Софиевка, Ромашково, Белозерка, Дудчаны, Змеевка, Одрадокаменка, Ольговка, Республиканец, Червоный Маяк, Черешенки и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 5 частных домов. Из-за российской агрессии 1 человек получил ранения.

Также оккупанты сегодня около 8:40 ударили из артиллерии по пригороду Херсона - Антоновке. Ранения получили мужчина и женщина. Их доставили в больницу, сообщили в ОВА.

