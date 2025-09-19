Через російський обстріл Херсонщини поранено 3 людей, а також пошкодежені 5 будинків

Упродовж минулої доби російські війська атакували Херсон та населені пункти області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Гаврилівка, Надіївка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Кізомис, Придніпровське, Садове, Велетенське, Антонівка, Томина Балка, Новодмитрівка, Дослідне, Розлив, Зорівка, Софіївка, Ромашкове, Білозерка, Дудчани, Зміївка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Червоний Маяк, Черешеньки та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 приватних будинків. Через російську агресію 1 людина дістала поранення.

Також окупанти сьогодні близько 8:40 вдарили з артилерії по передмістю Херсона - Антонівці. Поранення отримали чоловік та жінка. Їх доправили до лікарні, повідомили в ОВА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці "Viking" успішно провели рейд на Тендрівську косу: у пастку потрапив тягач "Вітязь", - ГУР МО. ВIДЕО