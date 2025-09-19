РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9691 посетитель онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
181 1

69-летний житель Херсонщины погиб от сброшенной с российского беспилотника взрывчатки

Дроновая атака РФ унесла жизнь мужчины в Херсонской области

Стало известно о гибели еще одного жителя Берислава Херсонской области в результате атаки российского дрона.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

13 сентября враг сбросил взрывчатку с беспилотника на 69-летнего мужчину. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.

Читайте также: Россияне сбросили взрывчатку во двор дома в Белозерке на Херсонщине: ранена женщина

Автор: 

армия РФ (20599) Берислав (168) Прокудин Александр (98) Херсонская область (5225) Бериславский район (128)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.09.2025 16:56 Ответить
 
 