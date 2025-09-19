69-летний житель Херсонщины погиб от сброшенной с российского беспилотника взрывчатки
Стало известно о гибели еще одного жителя Берислава Херсонской области в результате атаки российского дрона.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
13 сентября враг сбросил взрывчатку с беспилотника на 69-летнего мужчину. Он получил ранения, несовместимые с жизнью.
